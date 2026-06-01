"Еврото ли ни е виновно или нагли байганьовци келепираджии, които решиха необосновано да увеличат цените?“ С този въпрос започва публикация в социалните мрежи, която предизвика широк интерес и коментари. Авторът оспорва популярната теза, че поскъпването на стоки и услуги е пряко следствие от предстоящото въвеждане на еврото, и посочва конкретен пример, който според него доказва обратното.

Става дума за ресторант в Несебър, разположен на главната пешеходна улица в новата част на града. Според автора именно там може да се види, че е възможно да се предлага качествена храна на достъпни цени, без компромис с обслужването и без укриване на приходи. Той определя заведението като "едно доказателство, че в центъра на водещ курорт може да има заведение с цени от преди 5 години, да дава перфектно качество, да е пълно с клиенти и извън сезона и да не ви ограбва“.

Публикацията обръща внимание не само на цените, но и на размера на порциите. По думите на автора те са "поне с 50% по-големи от тези на други места“, като дори традиционният таратор се оказал толкова обилен, че "е в купа за трима човека“. В същото време за всяка сметка се издава касов бон, а данъците се плащат редовно - аргумент, който според него показва, че коректният бизнес не е невъзможен.

Именно затова авторът поставя под съмнение оправданията за драстичните увеличения на цените в редица заведения и търговски обекти. Ако едни успяват да работят при разумни цени и да привличат клиенти, защо други са вдигнали цените с десетки проценти? Според него отговорът не е в еврото, а в желанието на някои да извлекат максимална печалба от обществените страхове и несигурност.

"Цените се нормализират, наглите ще фалират и ще останат само добросъвестните“, пише още авторът. Той призовава потребителите да използват най-силния инструмент на пазарната икономика – свободния избор. "Бойкотирайте наглите и подбирайте чии услуги и продукти купувате“, гласи едно от основните му послания.

В публикацията има и директен апел към клиентите да бъдат по-взискателни и активни. "Питайте всяко заведение, в което сядате, защо цените им са такива високи“, настоява авторът и допълва, че именно информираният потребител може да принуди пазара да работи по-справедливо.