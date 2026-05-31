Изграждането на Южния обходен колектор ще навлезе в решителна фаза до един месец. След приключването на учебната година е планирано да се затвори кръстовището на бул. "Александър Стамболийски" и "Коматевско шосе". Там трябва да се изгради голяма шахта, като част от отходното съоръжение. Процесът ще се наблюдава от археолози заради останките от римския акведукт на Филипопол, предава Plovdiv24.bg.

Проектът за шахтата е съгласуван с НИНКН още миналата година. Инвеститорът ВиК - Пловдив е сключил договор с Регионалния археологически музей и на археолозите, които ще бъдат на терен, са издадени съответните разрешителни. Строителството се очаква да продължи поне 4 месеца, като едновременно с това ще се извършват и археологическите проучвания в зоната.

Първоначално кръстовището ще бъде затворено частично, а след това движението ще бъде напълно спряно, каза инж. Йордан Чемишев от ВиК - Пловдив.

Точната дата на затварянето зависи от кмета Костадин Димитров. Градоначалникът е привърженик на максимата, че големи ремонти по инфраструктурата в града трябва да се правят през летните месеци, когато трафикът е силно намален. След изграждането на шахтата на кръстовището с "Коматевско шосе" ще се направи и тази при кръстовището с "Кукленско шосе", но тя е значително по-малка по размер и направата й ще отнеме по-малко време.

Проектът Южен обходен колектор

Изграждането на Южен обходен колектор на Пловдив е сред най-мащабните инфраструктурни обекти в града. Трасето на съоръжението минава от булевард "Пещерско шосе", върви по улиците "Царевец" и "Модър", оттам по булевард "Александър Стамболийски", улица "Нестор Абаджиев" в ж.р. "Тракия" и се зауства в Пречиствателната станция на Ягодовско шосе. На места тръбите са с вътрешен диаметър до 3.5 метра. Цялата дължина на колектора е 12 километра. Съоръжението ще обслужва всички квартали в район "Южен", с възможност да се включат и селата от родопската яка.

Това е и най-мащабният проект на държавното дружество "ВиК - Пловдив". Изграждането на съоръжението се финансира чрез ОП "Околна среда" 2014-2020. Общата стойност, преди актуализацията заради инфлацията, е 134 720 653,75 лв., от които: 80 993 613, 84 лв. – европейско съфинансиране от Кохезионния фонд; 14 292 990,68 лв. - национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България; 16 986 995,72 лв. собствен принос на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Пловдив; 22 447 053,51 лв. – недопустими разходи.

Строително-монтажните работи се извършват от ДЗЗД "Еко проект Пловдив", в което участват фирмите "Интерхолд" ЕООД, "ТЕС Кънстракшън Груп" ЕООД ("Парсек груп") и "ВиК Инфраструктурно проектиране" ЕООД.

По документи началната дата на изпълнение е 12.09.2019 г., а крайната дата 12.03.2024 г. Реалните строителни дейности започнаха на 11 октомври 2022 г. с първа копка на бул. "Александър Стамболийски" близо до пробива "Модър - Царевец" с идеята да се направи първо този участък, за да се осъществи автомобилната връзка между районите "Южен" и "Западен".