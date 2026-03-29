Хиляди служители, работещи в Югоизточната индустриална зона на район "Тракия“ в Пловдив, изпитват сериозни ежедневни затруднения заради продължаващия ремонт на ул. "Нестор Абаджиев“.
По случая още преди време от Plovdiv24.bg обърнахме внимание. Причината за неудобствата са строително-монтажни дейности по полагане на тръби по проекта на ВиК за изграждане на Южния обходен колектор. Заради това улицата е затворена за движение – от кръстовището с ул. "Недялка Шилева“ на запад до първата пресечка.
Изграждането на Южния обходен колектор е сред най-мащабните инфраструктурни проекти в Пловдив. Трасето на съоръжението минава от бул. "Пещерско шосе“, по улиците "Царевец“ и "Модър“, през бул. "Александър Стамболийски“ и ул. "Нестор Абаджиев“ в ж.к. "Тракия“ и се зауства в пречиствателната станция на Ягодовско шосе. На някои участъци тръбите са с вътрешен диаметър до 3,5 метра, а общата дължина на колектора е 12 километра. Съоръжението ще обслужва всички квартали в район "Южен“ и ще дава възможност за включване и на селата от родопската яка. Крайният срок за завършване на строителството е 2029 г.
Общинският съветник от ПП-ДБ Борислав Матеев посочва, че много служители са принудени да вървят пеша по 20–30 минути, често през прашни и кални терени, за да достигнат до работните си места. Допълнителни затруднения създават и промените в автобусните маршрути, които са въведени без достатъчно предварителна информация и координация с бизнеса, оставяйки голяма част от работещите без удобен транспорт.
Матеев отбелязва, че въпреки твърденията на районната администрация за добра комуникация с фирмите, представители на бизнеса споделят обратното мнение. Според него информацията за промени в транспорта и достъпа до зоната е достигала до работодателите и служителите със закъснение, което допълнително затруднява както работния процес, така и придвижването.
Засегнатата индустриална зона е от ключово значение за икономиката на Пловдив, с вложени десетки милиони евро и хиляди заети. Затова настоящата ситуация поставя под въпрос както организацията на ремонта, така и достъпа до една от най-важните икономически зони в града.
Засега не е ясно кога нормалният транспортен достъп ще бъде възстановен, а работниците продължават да се сблъскват с ежедневни трудности за достигане до работните си места.
Хиляди не могат да отидат нормално на работа в "Тракия"
