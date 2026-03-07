ЗАРЕЖДАНЕ...
Към края си е голяма мъка за пловдивчани, започнала преди години
©
Обикновено асфалтовите бази започват работа, когато времето позволи, тъй като за производство и полагане на асфалт е необходимо температурите да бъдат около 10–13°C и без нощни минусови стойности. Инсталациите постепенно се пускат през март, а през април вече се работи активно.
Междувременно са стартирани и съгласувателните процедури за големите шахти при кръстовищета с "Коматевско шосе" и "Кукленско шосе". Намерението на кмета Костадин Димитров е изграждането им да започне след приключване на учебната година и през летния период, когато трафикът е силно намален.
Още по темата
/
Кметът на "Южен" поиска източване на колектора на бул. "Александър Стамболийски" и ул. "Индустриална"
20.12
Продължават преговорите за пресичането на жп линиите при изграждането на Южния обходен колектор
09.10
Още от категорията
/
Васка Тонова, НБ "Иван Вазов": Показваме периодични издания от архива ни, които разказват историята на Пловдив
07.03
Затвориха "Рогошко шосе"
07.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Пловдивската света митрополия: Бог да го прости!
22:37 / 07.03.2026
Самолет на British Airways от Лондон за София кацна в Пловдив зар...
17:44 / 07.03.2026
Затвориха "Рогошко шосе"
17:19 / 07.03.2026
Огромна изненада от БСП: Татяна Дончева е водачът на листата в Пл...
13:58 / 07.03.2026
Шофьор: "Майката", или по-точно убиецът от BMW-то, се нахвърли да...
13:42 / 07.03.2026
"Благодаря и успех": Виден пловдивски социалист няма да се кандид...
12:38 / 07.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.