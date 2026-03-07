Сподели close
Строителните работи по Южния обходен колектор в участъка на бул. "Александър Стамболийски" са приключени напълно. Очаква се отварянето на асфалтовите бази, за да се поръча съответното количество настилка и ще започне асфалтирането на булеварда, съобщи за Plovdiv24.bg ръководителят на обекта инж. Петър Гюров.

Обикновено асфалтовите бази започват работа, когато времето позволи, тъй като за производство и полагане на асфалт е необходимо температурите да бъдат около 10–13°C и без нощни минусови стойности. Инсталациите постепенно се пускат през март, а през април вече се работи активно. 

Междувременно са стартирани и съгласувателните процедури за големите шахти при кръстовищета с "Коматевско шосе" и "Кукленско шосе". Намерението на кмета Костадин Димитров е изграждането им да започне след приключване на учебната година и през летния период, когато трафикът е силно намален.