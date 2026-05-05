Във връзка с полагане на асфалтова настилка ще бъде временно ограничено движението на кръстовището между бул. "Александър Стамболийски“ и "Братя Бъкстон“ в Пловдив. Ограничението ще бъде в сила на 7 май в периода от 9:30 до 12:30 часа.

По време на ремонтните дейности движението ще бъде регулирано от служители на полицията. Ще се пропускат поетапно колоните от автомобили, идващи от всички посоки на кръстовището, съобщават за Plovdiv24.bg от Общината.

Гражданите се призовават да използват алтернативни маршрути и да шофират с повишено внимание в района.