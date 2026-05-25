Пазарът на недвижими имоти в Пловдив е навлязъл в нова фаза. За последното тримесечие сделките в града са се свили с около 40% спрямо края на 2025 г., но на годишна база спадът е едва 2-3%. Това показва, че не става дума за срив, а за нормализация след пика, предизвикан от еуфорията около въвеждането на еврото. Анализът беше представен на Real Estate Business Forum в Пловдив от Спас Козанов, банков експерт и управител на клон на FIBANK в града, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Според Козанов Пловдив е сред най-интересните пазари на недвижими имоти в страната. Началото на 2026 г. показва активен, но видимо променен пазар и именно тази промяна, а не свиването на обема, е ключът към разбирането какво се случва с цените и търсенето в града.

За един имот вече има само един купувач

Най-осезаемата разлика е в поведението на купувачите. От пазара са отпаднали тези, които търсеха краткосрочна печалба, и са останали хората, които купуват имот за жилищни нужди или за дългосрочна инвестиция. Това е променило и баланса между търсене и предлагане: ако доскоро за един имот е имало 3-4 потенциални купувачи, сега за един имот има по един – което удължава и срока за вземане на решение за покупка.

Въпреки по-предпазливото поведение търсенето остава стабилно. Заради ниските разходи за притежаване на имот българите ще продължат да купуват недвижими имоти, а за тази достъпност все по-голяма роля ще играе кредитирането.

Почти половината сделки вече минават през банка

Близо половината от сделките с имоти в момента се финансират с кредит. Това превръща банките и агенциите за недвижими имоти в естествени партньори – успехът на сделката зависи от координацията между тях. Затова, посочи Козанов, имотните консултанти трябва да познават добре банковите продукти и условия, за да предложат на клиента най-подходящото решение в точния момент.

Каква е средата за ипотечно кредитиране

В момента ипотечните кредити на пазара се отпускат при променливи лихвени проценти от порядъка на 2,39%, със срок до 30 години и финансиране до 85% от стойността на имота. Все по-разпространена е практиката кредитоискателят да получава предварително одобрение само за един работен ден, валидно до 3 месеца, което ускорява процеса по сключване на сделка.

Гъвкавост дават и схеми за изплащане в режим на овърдрафт през първите години, при които се дължи лихва само върху усвоената сума – облекчение в най-натоварения период веднага след покупката. Финансиране се предлага и за имоти със статут, различен от жилище, както и за УПИ и земеделска земя, а отделни условия има за българите, които работят в чужбина, но искат да придобият имот у нас.

Какво да очакваме през следващата година

Прогнозата е, че пазарът на имоти в Пловдив ще остане активен, но спокоен, и в рамките на следващата една година не се очакват сериозни промени в условията за кредитиране.

Real Estate Business Forum в Пловдив събра представители на бизнеса, финансовия сектор и водещи експерти от пазара на недвижими имоти, които коментираха развитието на сектора и ипотечното кредитиране.