Пловдив се нарежда сред основните градове в новата автомобилна дистрибуционна стратегия за България, след като днес беше официално подписан договор между испанската автомобилна група EBRO EV Motors и българската Cario Group, с който се поставя началото на мащабно партньорство за навлизане на марката EBRO на българския и регионалните пазари, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Споразумението предвижда структурирано изграждане на търговска и сервизна мрежа в страната, като стартовият етап включва шест ключови локации: София, Пловдив, Варна, Русе, Хасково и Сливен. Изборът на тези градове цели покриване на стратегически икономически и транспортни зони в България, с акцент върху по-големите регионални центрове като Пловдив, който ще играе ролята на важен южен дистрибуционен и сервизен хъб.

В рамките на проекта се предвижда създаването на около 80 нови работни места, които ще бъдат разпределени между търговските обекти, логистичните дейности и следпродажбеното обслужване. Това включва както технически позиции в сервизните центрове, така и търговски и административни роли, свързани с управлението на дилърската мрежа.

EBRO EV Motors е испанска автомобилна група, която развива и възражда марката EBRO, като част от своята стратегия за производство на съвременни леки автомобили с фокус върху електрификацията и устойчивата мобилност. Компанията развива производствена база в Испания, включително в съоръжението EBRO Factory Barcelona, където се осъществява сглобяване на автомобили в партньорство с технологичния гигант Chery.

Сътрудничеството с Chery осигурява достъп до модерни автомобилни платформи, производствени технологии и инженерни решения, които се интегрират в моделната гама на EBRO. Това партньорство позволява ускорено развитие на нови модели и оптимизация на производствените процеси, като същевременно се запазва европейската производствена база в Барселона.

Новото споразумение с Cario Group има за цел не само внос и продажба на автомобили, но и изграждане на устойчиво следпродажбено обслужване в България. Това включва сервизни центрове, доставка на резервни части, гаранционно обслужване и техническа поддръжка, което е ключово за позиционирането на марката на нов пазар.

Особен акцент в първоначалната фаза се поставя върху Пловдив, който е избран за една от основните точки в мрежата. Причината е стратегическото му разположение като транспортен и индустриален център в Южна България, както и добрата му свързаност с магистралната инфраструктура и индустриалните зони. Очаква се градът да обслужва не само местния пазар, но и клиентите от по-широкия регион.

Според параметрите на договора, внедряването на мрежата ще се извърши поетапно, като първоначално ще бъде поставен фокус върху изграждане на шоуруми, сервизни бази и логистична структура. В следващ етап се очаква разширяване на моделната гама и увеличаване на капацитета за обслужване, в зависимост от пазарното търсене.

С този проект България се включва в по-широката европейска стратегия на EBRO EV Motors за разширяване на присъствието на марката извън Испания, като страната се позиционира като една от първите точки за експанзия в региона.