Industrial Hub Plovdiv Ring West I е първият индустриален парк в България, който подкрепя растежа на малкия и средния бизнес чрез възможност за собственост на цената на наем. Много малки и средни компании работят в наети складове или индустриални помещения. Но наемът е разход, който не изгражда актив и често представлява несигурност за малкия и среден бизнес.

Industrial Hub е нова концепция за индустриална среда, създадена за компании, които мислят в перспектива и търсят място за своя бизнес. Industrial Hub предлага индустриални помещения с възможност за комбиниране и вътрешно конфигуриране.

Plovdiv Ring West I е първият по рода си в България индустриален парк, създаден за нуждите на малкия и средния бизнес. Паркът е разположен на стратегическа локация в западната част на Пловдив – при изхода към Пазарджик на околовръстния път, в близост до METRO 2 и с директен достъп до автомагистрала "Тракия“.

Модулната концепция позволява гъвкави комбинации и персонализирано конфигуриране. Plovdiv Ring West I е с обща застроена площ от около 5 000 кв.м, разпределени в две серии – EXPO и BASE

EXPO е практичен мултифункционален модул, който съчетава шоурум, склад и офис. EXPO серията е без аналог от модулни решение за компании, които търсят повече от индустриално пространство – търсят място, което работи за техния бизнес, продажби и бранд развитие. Модулите обединяват търговска функция, администрация и логистика в едно цялостно и ефективно решение

Модулите от BASE серията включват 12 функционални модула, проектирани за логистични, складови и монтажни дейности, с оптимизирана архитектура за максимална ефективност и с ясно зониране. Пространствата могат да се комбинират и конфигурират според специфичните нужди на бизнеса, което позволява гъвкавост при развитие и разрастване на дейността.

Industrial Hub дава възможност за покупка на собствен индустриален модул чрез ясни и гъвкави модели на финансиране, съобразени с развитието на бизнеса. Можете да изберете плащане със собствени средства или банково финансиране, като процесът е структуриран с етапни вноски и прозрачни условия. Така бизнесът получава собствено пространство, готова инфраструктура и дългосрочна инвестиция, вместо постоянен наем. (Повече за всички условия за финансиране - https://industrialhub.bg/funding/)

Всяко помещение в Plovdiv Ring West I е самостоятелен обект с индивидуален кадастрален идентификатор и отделни партиди за ток и вода. Предимствата на парка включват още гарантирано енерго и водоснабдяване, паркоместа за служители и посетители, удобни маневрени зони за тежкотоварни автомобили, смарт контрол на достъпа и 24/7 видеонаблюдение.

Plovdiv Ring West I е в етап на изграждане, което дава финансово предимство и възможност на купувачите да изберат най-добрия модул за своя бизнес.

Повече информация за свободните помещения в парка, може да намерите ТУК.