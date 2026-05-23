Пловдивчани сигнализират за необезопасен строителен обект в район "Западен". Няма ограда, няма табела, намира се на сантиметри от велоалеята - пишат възмутени граждани. Строителният обект се намира на ул. "Царевец" и ул. "София". Хората се притесняват, че някой може да падне в необезопасената дупка.

Plovdiv24.bg предаде сигнала на директора на Пловдивския общински инспекторат Пламен Спасов, който нареди незабавна проверка. Двама инспектори са посетили строителната площадка, която е ситуирана на частен терен. Установено е, че откъм ул. "София" има метална телена ограда, която продължава от източната страна по ул. "Царевец". Там са премахнати около 10 метра заграждения и в този периметър обектът е необезопасен.

На границата на обекта има шахта на техническа инфраструктура за ел.захранване без капак, но пред нея е имало поставена метална тръбна решетка за предпазване от инцидент. До нея част около 2 кв. метра от тротоарната настилка е демонтирана. Към момента на проверката на обекта е имало строителна машина - багер, който не е работел. Не е имало работници, поради което не е съставен Констативен протокол на място.

От ПОИ уточняват, че проверките ще продължат, като при констатиране на нарушения ще бъдат предприети съответните административно-наказателни действия.