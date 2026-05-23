На 22 май 2026 г. Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем А.А., на 29 г., за това,, че на 01.04.2026 г., в Пловдив отвлякъл 27-годишна жена и едногодишното й дете, като противозаконно ги лишил от свобода и се заканил с убийство на пострадалата. Деянието е извършено в условията на домашно насилие и по особено мъчителен за пострадалата начин.

Установено е, че към 1 април 2026 г. пострадалата жена и едногодишното й дете се намирали в Кризисен център. А.А. осъществил връзка с жената, с която преди това живеели на семейни начала. Под предлог, че й носи храна, я извел от центъра и отвлякъл. Той я качил заедно с детето й в лек автомобил и насила я отвел в жилището си в кв. "Изгрев“ в Пловдив. Там упражнил насилие върху нея и я тормозил.

Подаден бил сигнал за отсъствието на жената и тя била върната в центъра от служители на полицията. Междувременно А.А. се укрил, като напуснал страната. При претърсване в дома му били намерени следи от действията му. А.А. бил обявен за общодържавно издирване и задържан при влизане в страната на 21 май 2026 г. на ГКПП "Калотина".

А.А. е осъждан от съда в Лиеж, Белгия, за проявено насилие спрямо същата жена. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

На 25 май 2026 г. Окръжна прокуратура-Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.