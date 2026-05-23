Спирка на градския транспорт в пловдивския район "Източен“ се е превърнала в капан за пешеходците. На ул. "Удроу Уилсън“ автобус на линия 66 е изкъртил къщичката на спирката, а на нейно място вече цяла година зее голяма дупка, обградена с отломки, които никой не е разчистил. Сигнал за това изпрати читател до репортер на Plovdiv24.bg, който предупреждава: "Пазете се!“

По думите му ситуацията вече е довела и до пострадал човек. Той е станал свидетел как възрастна жена пропада в дупката, точно там, където би трябвало да има подреден тротоар и заслон за чакащите автобуса. Сигналът повдига тревожен въпрос за безстопанствеността в района и за това кой носи отговорност за поддръжката на градската среда.

Спирка, превърнала се в капан

Според описанието на читателя инцидентът с автобус 66 е компрометирал съоръжението още преди около година. Оттогава насам мястото стои в същото състояние — без къщичка, с разбита настилка и натрупани строителни и метални отломки. На практика хора, които всеки ден чакат тук градския транспорт — сред тях и възрастни граждани, и деца, са принудени да стъпват в непосредствена близост до зейналата дупка.

Падането на възрастната жена показва, че опасността не е хипотетична. При лоша видимост вечер или при паднал дъжд рискът от ново произшествие е още по-голям.

Отломки от съоръжението

Тропическа трева и опасност от кърлежи

Към разбитата инфраструктура се добавя и друг проблем, тревата около спирката е избуяла неудържимо. Читателят описва растителността като "тропическа“ и предупреждава, че подобни занемарени зелени площи в разгара на сезона много често са развъдник на кърлежи.

За хората, които чакат на спирката, това означава двойна опасност, от една страна, физическият риск от дупката и отломките, а от друга, здравословният риск от ухапване на кърлеж в неподдържаната зеленина. И двата проблема имат едно общо обяснение: липсата на каквато и да е поддръжка от близо година.

Кой управлява район "Източен“

Поддръжката на градската среда, благоустройството и зелената система на територията на район "Източен“ са отговорност на районната администрация. Настоящ кмет на район "Източен“, Община Пловдив е Емил Русинов

Точно тук стои и въпросът, който поставят гражданите: как е възможно опасна дупка на оживена автобусна спирка да остане без ремонт цяла година? Разчистването на отломки, възстановяването на настилката и косенето на тревните площи са сред базовите задължения, които районната власт дължи на жителите си. Сигналът на читателя е поредното свидетелство, че в район "Източен“ има квартали и улици, които сякаш са изпаднали от полезрението на отговорните институции.

Джунглата около "спирката"

Проблем, който не е от вчера

Това не е първият път, в който Plovdiv24.bg обръща внимание на тази спирка. Още през 2018 г. читател на медията сигнализира за същото място на ул. "Удроу Уилсън“ в квартал "Изгрев“, определяйки го като "най-абсурдната спирка в града“. Тогава проблемът беше липсата на елементарни условия — нямаше нито заслон, нито пейка, нито табела с номерата на линиите, които спират там. Един от шофьорите дори обяснил на пътниците, че спира само когато забележи чакащи хора. Близо седем години по-късно ситуацията не само че не е решена, а видимо се е влошила — от "спирка без условия“ мястото се е превърнало в "спирка с опасна за живота дупка“. Това превръща случая в показателен пример как един нерешен с години сигнал ескалира до реална заплаха за хората.

Какво следва

Plovdiv24.bg

ще потърси позицията на район "Източен“ относно конкретния случай на ул. "Удроу Уилсън“ и ще проследи дали и кога ще бъдат предприети мерки за обезопасяване на спирката.

Ако сте свидетели на подобна разруха и безстопанственост във вашия квартал, изпратете сигнал и снимки на Plovdiv24.bg, за да стигне проблемът до отговорните институции и да бъде решен.