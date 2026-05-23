Изключително интересни и важни неща каза в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Според него в системата на МВР има пробив, като в нея са внедрени хора, чието място не е там.
Акценти от изявлението на Демерджиев в града под тепетата
По издирването на прокурорския син досега не е работено активно и това е една кардинална грешка. В момента амбицията на МВР е активна работа по всички линии, които сме задали. Убеден съм, че разликата ще се види много бързо.
В системата на МВР има хора, инфилтрирани на най-различни нива. Идентифицирали сме ключовите такива и те ще бъдат извадени оттам, а някои ще бъдат извадени и от системата.
Дирекция "Вътрешна сигурност" в момента се укрепва и начинът, по който ще заработи през следващите месеци, ще бъде коренно различен от начина по който е работено до момента.
Най-силният инструмент на министъра да почиства ведомството си от хора, които се занимават с противообществени прояви и не разбират дълга и службата на полицая. Скоро ще има резултати и по тази линия. Има доста хора, за които има данни, че трябва да бъдат обект на интерес от "Вътрешна сигурност".
