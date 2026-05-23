Броят на децата в първите възрастови групи в детските градини на територията на Община Пловдив за учебната 2026/2027 година да бъде завишен до 28. Това предлага кметът Костадин Димитров, а предложението ще се гледа на сесията другия четвъртък, предава Plovdiv24.bg.

В мотивите се припомня, че на 14.05.2026 г. се проведе първото класиране за новосформираните първи групи за учебната 2026/2027 година за общинските детски градини на територията на Община Пловдив. Обявените свободни места за него бяха 2092, а броят на кандидатствалите за прием деца за първо класиране е 2464 деца. От тях са класирани 2010 деца, в едно от посочените от родителите до пет желани детски градини, като 93% от тях са класирани по първо желание. Некласирани са останали 454 родени през 2023 година деца.

С оглед на това, както и предвид факта, че по-голямата част от децата, които не са класирани по първо желание, ще участват и във второ и трето класиране, е необходимо да бъде увеличен броят на местата до 28 деца в група. Завишаването на броя на децата в група е съобразено със здравните изисквания към детските градини, определени с наредба на министъра на здравеопазването, и изискванията на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

От администрацията допълват, че през последните години се наблюдава тенденция за средна месечна посещаемост за първа група под 18 деца, като за периода февруари - април 2026 година за първа група тя е 17,8 деца в група. От значение е и факта, че от страна на Община Пловдив в детските градини са осигурени много добри социално-битови условия и броят на децата е съобразен с необходимостта от гарантиране на сигурността и безопасността им.

За второ основно класиране ще бъдат обявени свободни места до 25 деца в първа група, съобразно правните възможности, дадени от чл. 57 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, което отново няма да даде възможност за прием на всички чакащи класиране деца, поради което е необходимо да се вземат под внимание правните възможности, регламентирани в чл. 57а от същата Наредба и се завиши броят на децата в първа група до 28.