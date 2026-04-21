Започна кандидатстването за прием в първа група на детските градини в Пловдив за учебната 2026/2027 г., обявени са 2095 места, съобщиха за Plovdiv24.bg от Общината:

За родените през 2023 година деца, които навършват 3-годишна възраст през 2026 г. и могат да постъпят в първа възрастова група в детските градини през учебната 2026/2027 г., първото основно класиране ще е на 14 май 2026 г. Свободните места за него са публикувани на сайта на системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив /dz-priem.plovdiv.bg/. Препоръчваме на родителите да кандидатстват след като се запознаят с публикуваните свободни места.

Крайният срок за подаване на заявленията по електронен път за новосформираните първи групи е 13.05.2026 г. За родителите, които нямат достъп до интернет, е предвидено подаване на заявления на хартиен носител при директорa на детскaтa градинa, която е първо желание за прием (за тях крайният срок е 12.05.2026 г.). По-ранната регистрация не дава предимство при класиране. При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят е длъжен да актуализира данните в системата онлайн или на място в детското заведение, където е подал заявлението.

За отразяване на променените обстоятелства е необходимо да бъде създадено ново заявление, след анулиране на вече подаденото. Всички данни в подадените заявления следва да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията. Записаните деца за първа възрастова група следва да постъпят на 15.09.2026 г., с изключение на децата, навършващи 3-годишна възраст след 30.09.2026 г. Те могат да постъпят на 15.09.2026 г., при желание на родителите, или при навършване на 3 години, но не по-късно от 31.12.2026 г.

Обявени са допълнителни 93 места за втора възрастова група за родените през 2022 година деца, които до момента не са посещавали детска градина. Тяхното предучилищно образование е задължително, така както и на 5- и 6-годишните деца. Всеки родител може да се запознае с подробната информация от сайта на системата на адрес dz-priem.plovdiv.bg в секцията "Свободни места". Децата на 4-годишна възраст не могат да посещават групите за предучилищно образование към училищата, а само детските градини, съгласно действащата нормативна уредба.

Родителите на децата, на които им предстои да постъпят в детските градини и ясли на Община Пловдив през календарната 2026 година, могат да се запознаят с публикувания на интернет страницата на Системата за прием График на дейностите. В него са описани всички важни срокове за предвидените класирания през настоящата година.