По инициатива на кмета на район "Северен" Венцислава Любенова районната администрация изиска и вече разполага с необходимите правомощия от Община Пловдив да организира открит конкурс за изработване на технически проект за бъдещия "Захарен парк". Това съобщи в интервю за Plovdiv24.bg кметът Венцислава Любенова.
Чрез конкурса ще бъдат разгледани няколко проектни предложения, за да бъде избрано най-доброто решение за хората. Предвижда се паркът да предложи пространства за разходки, спорт, детски игри и отдих, съобразени със съществуващата растителност и характеристиките на терена.
Теренът е с площ близо 77 дка и се намира срещу стадион "Марица", УМБАЛ "Пловдив" и откъм ул. "Делянка". Имотът е публична общинска собственост, отреден за озеленяване, като върху него няма да се допуска застрояване. В момента територията е изоставена, неподдържана и буренясала.