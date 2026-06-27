По инициатива на кмета на район "Северен" Венцислава Любенова районната администрация изиска и вече разполага с необходимите правомощия от Община Пловдив да организира открит конкурс за изработване на технически проект за бъдещия "Захарен парк". Това съобщи в интервю за Plovdiv24.bg кметът Венцислава Любенова.

Това е един голям терен в периметъра на ПУ и срещу стадион "Марица“, който ние идентифицирахме. По предназначение това са зелени площи. Вече имаме правомощия и върху този терен няма да се строи. Той ще бъде парк. Но не някакъв парк, а един страхотен парк, посочи районният кмет.

Чрез конкурса ще бъдат разгледани няколко проектни предложения, за да бъде избрано най-доброто решение за хората. Предвижда се паркът да предложи пространства за разходки, спорт, детски игри и отдих, съобразени със съществуващата растителност и характеристиките на терена.

Кварталът около Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" тепърва се развива и заселва, а в квартал "Марица – Север" се реализира мащабно строителство. Хората, които ще живеят в тази част на града, имат нужда от по-голям парк – място, където да прекарват времето си през почивните дни, наред с парк "Рибница", каза още кметът Венцислава Любенова.

Теренът е с площ близо 77 дка и се намира срещу стадион "Марица", УМБАЛ "Пловдив" и откъм ул. "Делянка". Имотът е публична общинска собственост, отреден за озеленяване, като върху него няма да се допуска застрояване. В момента територията е изоставена, неподдържана и буренясала.