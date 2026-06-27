Заявката на Владимир Темелков, че ще се яви на предстоящите местни избори, заедно с острата му критика към настоящия кмет на Пловдив Костадин Димитров, предизвика бурни реакции в местната политика. Темата бързо излезе извън границите на един пост в социалните мрежи и се превърна в повод за надлъгване между почти всички политически сили в града.

Пикантното е, че ударът идва отвътре. Темелков е бивш заместник-кмет именно в екипа на Димитров, член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ и ръководител на Младежката академия на партията. Тоест критиката към способността на кмета да управлява не идва от опонент, а от доскорошен съратник от собствената му политическа сила.

Кой реагира най-гръмко

Любопитно е и кой се включи най-активно в коментарите. Сред най-активните се оказаха представители на коалицията, която традиционно мълчи, когато става дума за разкрити злоупотреби на нейни собствени съпартийци, но рядко пропуска повод да коментира другите - ПП-ДБ. На практика по темата се изказа кой ли не от пловдивската политическа сцена.

Самата активност е показателна. Когато една заявка за кандидатура и обща критика към действащ кмет вдигат толкова прах, това обикновено е сигнал за едно, предизборната кампания вече тропа на вратата, дори официалният ѝ старт да предстои.

Спорът се пренесе в социалните мрежи

Дискусията се прехвърли и под публикация на депутата от Пловдив Чило Попов, където около фигурата на Темелков се разгоря остър личен спор. Най-интересно се оказа обаче изказването на г-жа Ралица Димитрова, която твърди, че е била учителка на Темелков.

Доста време се въздържам от думите, които бих употребила по адрес на мой ученик, какъвто за съжаление е Владимир Темелков -главно от уважение към себе си и институцията....И сега няма да кажа всичко онова, което бих искала, но все пак тук става дума за изначална липса на морал, липса на всяко едно ниво.Такава, която те докарва до крайно омерзение, дори само при мисълта за съответния човек, заяви бившата учителка на Темелков.

Засега Темелков не е обявил в какво качество ще се яви на вота, дали като независим, или с подкрепата на политическа формация.