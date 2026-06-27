Заявката на Владимир Темелков, че ще се яви на предстоящите местни избори, заедно с острата му критика към настоящия кмет на Пловдив Костадин Димитров, предизвика бурни реакции в местната политика. Темата бързо излезе извън границите на един пост в социалните мрежи и се превърна в повод за надлъгване между почти всички политически сили в града.
Пикантното е, че ударът идва отвътре. Темелков е бивш заместник-кмет именно в екипа на Димитров, член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ и ръководител на Младежката академия на партията. Тоест критиката към способността на кмета да управлява не идва от опонент, а от доскорошен съратник от собствената му политическа сила.
Кой реагира най-гръмко
Любопитно е и кой се включи най-активно в коментарите. Сред най-активните се оказаха представители на коалицията, която традиционно мълчи, когато става дума за разкрити злоупотреби на нейни собствени съпартийци, но рядко пропуска повод да коментира другите - ПП-ДБ. На практика по темата се изказа кой ли не от пловдивската политическа сцена.
Самата активност е показателна. Когато една заявка за кандидатура и обща критика към действащ кмет вдигат толкова прах, това обикновено е сигнал за едно, предизборната кампания вече тропа на вратата, дори официалният ѝ старт да предстои.
Спорът се пренесе в социалните мрежи
Дискусията се прехвърли и под публикация на депутата от Пловдив Чило Попов, където около фигурата на Темелков се разгоря остър личен спор. Най-интересно се оказа обаче изказването на г-жа Ралица Димитрова, която твърди, че е била учителка на Темелков.
Засега Темелков не е обявил в какво качество ще се яви на вота, дали като независим, или с подкрепата на политическа формация.