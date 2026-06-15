Бойко Борисов е станал преподавател – организира семинари и политически седенки за млади лидери на партията. От тях щели да се пръкнат новите кметове и общински съветници. Ако има кой да ги избере, разбира се. Напористите млади комсомолци на партията вече не издържат старите кучета да им казват какво да правят и да ги ползват само за черната работа. Сред комсомолците, както едно време, е пълно с кариеристи и службогонци, които чакат своя звезден миг. Да се готвят, пък кой знае дали ще го получат.

Дори щяло да има правителство в сянка от млади кадри. Ще се ежат на Радевото правителство и ще се готвят за властта. Академията на ГЕРБ носи гръмкото име "Новите умове". Това е твърдо смело начинание. Защото на човек може да му се налее вода, ракия или партийни опорки, но ум трудно се налива. Може и да не е академия за партийни чудеса, а само за послушници.

Идва ми да се запиша в училището на Бойко, не за друго, а да разбера какво са правили досега в партията, което не е трябвало да правят – нали затова ще сменят старите умове с по-млади.

Депутатът Данчо от Пловдив, който се готви да оглави бутиковата партия ДСБ, също залага в програмата си обучение на млади кадри и нови ръководители, наречена "Етап 4“. Това означава, че са минали вече три етапа, а нищо не сме разбрали. Пък и кой ли се интересува от ДСБ, ако ги е шубе сами да се явят на избори. Ако го направят, ще минат направо на етап "Закриване“.

Подобна смяна на курса, ако изобщо е промяна, се прави когато си бит на избори като тъпан на сватба. И не искаш още бой, но прогнозите сочат още бой – този път с по-млади кадри.

И тъй като стана дума за напористи комсомолци, неофициална информация сочи, че възможният кандидат на ГЕРБ за кмет на Пловдив догодина е Красимир Терзиев – зам.- председател на комсомолската организация на партията, любимец на Борисов. На последната партийна сбирка във Велинград Борисов, разсъждавайки на глас по някаква тема, се обърна към младия кадър: Нали така, Краси?

Но Краси е толкова далеч от обувките на Борисов, че едва ли е разбрал какво го питат. Това няма значение, важното е да се навърта наблизо, когато началникът задава въпроси. В ГЕРБ това често е по-важно от отговора. А Краси е образцов продукт на партийната кадрова фабрика.

Ако чуете как говори Краси по партийни теми – с общи приказки и клишета, все едно минава пътнически влак, а отсреща е профучал влак стрела. Все едно слушате откъси от сборник с партийни брошури. Всичко е правилно, безопасно и стерилизирано. И нищо не се помни пет минути по-късно. Но е младо момче, партиен възпитаник и щом му е дошъл редът, да му дадат шанс, пък каквото стане. Едва ли нещо ще стане, но тези обучителни семинари нали затова ги правят – малко акъл в главата. Ако може и партийните клишета да изчистят.

Избрах ГЕРБ като млад човек, защото вярвам, че трябва да сме близо до хората – да ги чуваме, да приемаме критиките им и да ги превръщаме в реални резултати. Пловдивчани са нашият най-голям коректив, казва Терзиев.

Ако смените ГЕРБ в това разсъждение с БСП, ИТН, ДПС или Партията на бирата, ще звучи по същия начин.

Иначе Красимир Терзиев беше зам.- кмет в "Тракия“, депутат в предишното Народно събрание, сега и в новото. Член на Комисията по правни въпроси и на Комисията по икономическа политика. Става ли кмет от него – става, разбира се. "Ще работя активно и отговорно, като категорично ще отстоявам нашите позиции, принципи и виждания по всеки законопроект и предложение, които ще бъдат разглеждани." То какво ли друго би могъл да прави там.

Така че, чуете ли за нови и млади лидери, да знаете, че са подготвени, верни са на партията и своя лидер. И всичко става от тях – министри, депутати, кметове, общински съветници. Остава да им повярвайте. Но първо ги чуйте – дали могат да измислят нещо по-различно от партийните уроци. Едва ли – колкото по-млади, толкова по-страхливи, тъй като кариера имат да градят.

"Новите умове“. Как могат да ти налеят ум? Интересно е. Нали така, Краси?