Възможно ли е прегрупиране в ОбС в Пловдив след изборите и появата на ново мнозинство в местния парламент? Възможно е, разбира се, но на каква цена. Важно е какво му трябва да победителя и какво търси?

Ако му трябва група от ренегати, минали през няколко партии и управлявали с ГЕРБ, задачата е много лесна.

Има обещания за нов морал, нов модел и ново начало. И започват изкушенията, тъй като старите лица вече са приготвили нови усмивки. Доброволците за пловдивското издание на "Прогресивна България“ се подреждат, макар че никой още не ги е канил.

Владимир Кисьов, Георги Титюков, Славчо Атанасов, Георги Колев и още компания от "Съединени за Пловдив“. Те имат обща политическа биография - минали през всичко, били с всички и управлявали с всеки, който е на власт. Сега са готови и за новия победител.

Към тях могат да се присъединят и не толкова изкушените от власт досега и без политически грехове групи в ОбС "Независими за Пловдив“,и "Свободен избор“, както и още няколко съветници с добра ориентация към властта. Това няма да е нормално мнозинство, а пазар на едро.

Въпросът е дали Кисьовци, Колевци, Титюковци, Атанасовци могат да бъдат лице на "прогресистите“ в бъдещо управление на Пловдив – политически туристи, които винаги са готови да се качат на следващия влак.

Ако на Радев му трябва сбирщина от ренегати, те са готови – толкова готови, че целуват навсякъде и безпощадно – само да са на общинската софра. Няма съмнение, че в ОбС е пълно с измекяри, които чакат оферта и веднага ще се затичат.

Тези хора нямат политически скрупули. Те ще карат, както си знаят, но ще си лепнат новото лого и няма да им пука.

Радев спечели с обещание за промяна. Сега трябва да уважи избирателите си, или да напълни мнозинството със същите лица, които те отхвърлиха. Ако залитне по второто, което е и по-лесно, ще получи кръжок от компрометирани местни политици, овъртяни в мръсни схеми, но винаги готови да смъкнат панталона, за да оцелеят.

Следващите местни избори, за кмет и общински съветници в Пловдив са есента на 2027-ма година. Предизборната кампания за тях започна вчера.