На 3 април 2011 г. Plovdiv24.bg публикува новина, която тогава звучи като добра вест за Пловдив. Министър-председателят Бойко Борисов обявява, че правителството е осигурило 300 000 лева за проектиране на удвояването на Околовръстния път от Асеновградско до Пазарджишко шосе, отсечка от 14 километра, а областният управител и шеф на ГЕРБ-Пловдив Иван Тотев уточнява, че проектът трябва да е готов до края на 2011 г., плановете и ПУП, през 2012 г., а целият обект да бъде завършен до следващия програмен период на програма "Регионално развитие" през 2013 г.

Петнадесет години по-късно същата тема се връща, но с признание, което обезсмисля всичко казано дотогава. На 26 май 2026 г. регионалният министър Иван Шишков заявява, че разширението на пътя в момента е на фаза "имитирано проектиране", че разрешение за строеж има само за един участък, на който обаче не се строи, а за останалото трасе няма нито Подробен устройствен план, нито проведени отчуждителни процедури, нито разрешения за строеж, нито дори процедура по ОВОС, с изключение на една отсечка. С други думи: 15 години след първите държавни пари проектът на практика стои на нулата.

Хронология на едно неизпълнено обещание

Между тези две дати, април 2011 г. и май 2026 г., през управлението на страната преминаха над десет редовни и служебни кабинета. Темата за околовръстното на Пловдив изплува с почти всеки от тях, и почти винаги в един и същи момент, в началото на мандата или в разгара на предизборна кампания.

Моделът е разпознаваем. Идва ново правителство или нов министър, обявява, че "дава приоритет" на пътя, посочва срок и мандатът изтича, преди срокът да бъде спазен. Следващият кабинет заварва същата незавършена отсечка, прави същото изявление и посочва нов срок. През 2011 г. срокът беше "до 2013 г.". Днес е "до година и половина за цялостен проект" и "до две години за начало на строителство".

Най-острата присъда над този 15-годишен цикъл дойде не от опозицията и не от пловдивчани, а от самия действащ министър. Шишков беше категоричен, че всичко говорено във времето назад като срокове е било само повод за раздаване на аванси, и обеща този подход да се промени, първо проектиране, после строеж. Това е официално признание от държавата, че досегашните обещания към Пловдив не са били обвързани с реална готовност.

Защо това не е просто един път

Залогът надхвърля едно пътно платно. Пловдив е индустриалното сърце на България, а Околовръстният път е една от основните артерии, по която се движи не само градският трафик, но и целият поток към Родопите и Пампорово. В пиковите часове тази артерия е задръстена, а участъци от нея отдавна се определят като опасни.

Натрупаното недоверие е видимо и в реакциите на самите пловдивчани. Под новината от 2011 г. читателите още тогава пишеха, че "не вярват", че сумата ще стигне "до никъде" и че проектът ще е готов "за внуците". Под днешната новина тонът е същият, но вече подплатен с 15 години опит, коментиращите припомнят, че са били ученици, когато за пръв път са чули обещанието, и че оттогава са се изредили служебни и редовни правителства с едни и същи думи. Недоволството не е само на гражданите: бизнес средите в Пловдив също публично предупредиха, че търпението им е изчерпано.

Защо този път да е различно?

Новият кабинет залага на два инструмента, които да го отличат от предшествениците му. Първият е смяната на последователността, Шишков обещава нещата да се случат "в нормалната последователност", с ясна програма кой проект кога започва и кога завършва. Вторият е финансов: народният представител от "Прогресивна България" Владимир Николов съобщи, че значимите инфраструктурни проекти се предвижда да се изграждат на принципа на публично-частното партньорство, а партията ще внесе и закон за ПЧП.

Тук обаче стои и основният въпрос на този анализ. Всяко от изброените досега правителства е заварвало незавършен проект и е обещавало "различен подход". Признанието, че досегашното проектиране е било "имитирано", е силно именно защото идва от управляващите, но то едновременно повдига и неудобния въпрос защо държавата 15 години е плащала за "имитация" и кой носи отговорност за това.

Отговорът на въпроса "колко правителства излъгаха Пловдив" зависи от това какво ще се случи през следващите 18 месеца. Ако до края на 2027 г. има завършен цялостен проект, проведени отчуждителни процедури и реално стартирал строеж, сегашният кабинет ще е първият, който е изпълнил обещанието. Ако ли не, Пловдив просто ще добави още едно име, правителството на Румен Радев към списък, който вече е дълъг 15 години. Дотогава най-честната позиция е тази на пловдивчани в коментарите: да се изчака не думата, а асфалтът.

