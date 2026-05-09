Когато през 2007 г. Владимир Путин възстанови присъствието на тежка военна техника на парадите по случай Деня на победата, Червеният площад в Москва се превърна в глобална сцена за демонстриране на руската военна сила. Близо две десетилетия по-късно, същият този парад се очертава като най-малкият в новия век.

Тазгодишният парад на 9 май 2026 г. ще премине без танкове, без ракетни установки и без повечето чуждестранни лидери, които традиционно бяха част от грандиозното събитие. 27 руски града изобщо отмениха парадите си. Мобилният интернет в Москва е изключен. Чуждестранни журналисти не са допуснати — за пръв път от години.

Plovdiv24.bg прави хронологичен анализ на това как параметрите на парада са се променили, година по година, за 19 години.

2007 г. — Завръщането на тежката техника

След 15-годишно прекъсване, през 2007 г. Путин възстанови присъствието на тежко военно оборудване на парадите по Червения площад, практика, прекратена след разпада на СССР през 1991 г. Решението беше сигнал към света, че Русия се завръща като военна сила.

Участници: Около 6 000 войници, 109 единици военна техника

Чуждестранни гости: Малко на брой, основно посланици

Контекст: Русия се намира в икономически растеж благодарение на високите цени на петрола

Послание: "Връщаме се на световната сцена"

2010 г. — 65-ият юбилей и зенитът на отворения свят

65-годишнината от победата беше първият голям юбилей на ерата на Путин-Медведев и реклама за отвореността на Русия към света.

Участници: Около 10 500 войници, включително първите чуждестранни (американски, британски, френски, полски и др.)

Чуждестранни гости: Над 30 държавни глави, включително Ангела Меркел (Германия), Никола Саркози (Франция), Хосни Мубарак (Египет), Дмитрий Медведев (като президент)

Военна техника: Над 160 единици — танкове Т-90, ракетни системи "Тополь-М"

Авиация: 127 самолета и хеликоптера

Послание: "Русия е партньор на Запада"

2015 г. — 70-ият юбилей и студът след Крим

Юбилеят 70 години от победата беше първият парад след анексията на Крим (2014 г.) и войната в източна Украйна. Западните лидери бойкотираха.

Участници: Около 16 000 войници, 194 единици техника

Чуждестранни гости: Само 30 държавни глави, основно от Азия (Си Цзинпин — Китай, Индия, Куба, Венецуела, Северна Корея) и постсъветското пространство

Бойкот от: САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Полша

Военна техника: Дебют на тангер "Армата" Т-14 — символ на новата руска военна индустрия

Послание: "Русия има нови приятели"

2018-2019 г. — Параден връх

В тези години парадите на Деня на победата достигат максималния си мащаб при Путин:

Участници: Над 13 000 войници

Военна техника: Над 150-170 единици — танкове, артилерийски системи, ракетни установки

Авиация: Над 70 самолета и хеликоптера (през 2019 г.)

Чуждестранни гости: Все повече се концентрират към Азия и Близкия изток — Сърбия, Беларус, Казахстан, Бенямин Нетаняху (Израел) през 2018 г.

Послание: "Русия е независима военна сила"

2020 г. — Параграф COVID

Заради пандемията от COVID-19 парадът беше отложен от 9 май на 24 юни 2020 г. — символична дата, съвпадаща с първия победен парад от 1945 г.

Участници: 14 000 войници — но без публика по площада

Чуждестранни гости: Само 7 държавни глави (сред които президентите на Беларус, Сърбия, Казахстан, Молдова и Босна)

Социална дистанция: Гостите носеха маски, дистанцията се спазваше

Послание: "Дори пандемията не може да ни спре"

2022 г. — Първият парад след началото на войната

Парадът от 9 май 2022 г. е първи в условията на война в Украйна, започнала на 24 февруари. Очакваше се мащабен парад с похвала на "специалната военна операция".

Участници: Около 11 000 войници, 131 единици техника

Авиация: Отменена (официално заради "лошо време"), въпреки че метеорологичните условия бяха нормални

Чуждестранни гости: Никой. За първи път от 2010 г.

Послание на Путин: "НАТО ни принуди да започнем"

Реакция: Първите дни на войната, тежки съветски загуби в Украйна

2023 г. — Без техника по Червения площад

Парадът от 2023 г. беше значително орязан. Само един танк Т-34 (от Втората световна война) премина по Червения площад.

Участници: Около 8 000 войници, 51 единици техника

Авиация: Отменена за втора поредна година

Чуждестранни гости: Само 7 президенти от страните от ОНД

Контекст: Контранастъплението на Украйна в ход

Послание: "Нацизмът се е завърнал — този път в Киев"

2024 г. — Опити за нормализиране

С 80-годишнината от победата през 2025 г. на хоризонта, режимът се опита да върне част от блясъка.

Участници: Около 9 000 войници, 68 единици техника

Чуждестранни гости: 9 президенти на чужди държави

Авиация: Възстановена за пръв път от 2 години — около 40 самолета

Послание: "Връщаме се към традицията"

2025 г. — Последният юбилей с блясък

80-годишнината от победата беше последният парад, в който Путин се опита да възстанови глобалната тежест на събитието.

Участници: Около 11 500 войници, 120+ единици техника

Чуждестранни гости: Около 30 държавни глави, включително:

Си Дзинпин (Китай) — главен гост

Лула да Силва (Бразилия)

Николас Мадуро (Венецуела — преди залавянето му)

Александър Лукашенко (Беларус)

Президентите на Куба, Казахстан, Виетнам

Авиация: Над 50 самолета и хеликоптера

Послание: "Русия не е изолирана"

2026 г. — Парадът, който се свива до неузнаваемост

Тазгодишният парад показва най-радикалните намалявания в ерата на Путин.

Участници: Точният брой все още не е обявен, но очакванията са за значително намаляване

Военна техника: Без танкове, без ракетни установки — за пръв път от 2007 г.

Чуждестранни гости: Само 5 държавни глави — президентите на:

Беларус (Александър Лукашенко)

Казахстан (Касим-Жомарт Токаев)

Киргизстан (Садыр Жапаров)

Малайзия (Анвар Ибрахим)

Лаос (Тхонглун Сисулит)

Откази:

Никол Пашинян (Армения) — отказа след срещата с Зеленски в Ереван

Роберт Фицо (Словакия) — потвърди, но няма да присъства на самия парад

Си Дзинпин (Китай) — не е поканен/потвърден

Сигурност:

27 руски града са отменили парадите си

Мобилният интернет в Москва е изключен

40+ системи за противовъздушна отбрана са пренасочени към Москва

Чуждестранни журналисти не са допуснати — за пръв път от години

Двудневно примирие обявено от 8 май

Заплахи: Украински дронове са успели да достигнат на 6 километра от Кремъл в дните преди парада

Послание: Размито. Самият Кремъл се опитва да омаловажи значението на датата.

Какво показва тази еволюция

Числата разказват своя история. От 170 единици военна техника през 2018-2019 г. до 0 танка през 2026 г. От 30+ чуждестранни гости на 80-годишнината до 5 година по-късно. От отворени гости на 70-годишнината до затворени улици и изключен интернет.

В една и съща площад, същия ден, същия празник — два различни свята. Този на 2007 г. беше насочен към демонстрация. Този на 2026 г. — към отбрана.

И ако историята е урок — то Денят на победата 2026 г. ще остане в учебниците не като поредния парад, а като годината, в която дори флагманският ритуал на режима не успя да остане непроменен.