В продължение на повече от две десетилетия на власт президентът Владимир Путин работи за превръщането на историческото руско възпоменание на Втората световна война в празник на бъдеща военна слава и глобално влияние.

Но тазгодишните тържества по случай Деня на победата само подчертават неуспеха му да го реализира, пише Politico.

Орязаните празненства на 9 май — отбелязващи поражението на нацистка Германия с цената на около 27 милиона съветски жертви — са най-ясният знак досега, че войната на Кремъл в Украйна си казва думата.

"Това ще бъде най-странният Ден на победата от ерата на Путин", отбеляза изгнаникът — руски журналист Дмитрий Колезев — в скорошен подкаст.

За пръв път от 2007 г. — когато при Путин парадът започна да включва военна техника — по Червения площад няма да преминат нито танкове, нито ракетни установки.

Вместо демонстрация на военна сила в съветски стил, на московчани е поднесена различна историческа реконструкция — а именно завръщане в предцифровата епоха.

Текстовите съобщения и мобилният интернет са изключени, тъй като властите се готвят за възможни украински дронови атаки — нарушение, което засяга всичко: от такситата и доставките на храна до банкоматите и безконтактните плащания.

В около 27 руски града парадите са напълно отменени.

Кремъл защитава ограниченията като необходима предпазна мярка срещу "терористичната заплаха на киевския режим". Освен това се опита да омаловажи значението на датата, аргументирайки се с това, че за разлика от миналогодишния 80-ти юбилей, тази година не е знакова.

Но вместо да убедят руснаците, че се борят с уникално зъл враг — какъвто пропагандната машина на Кремъл нарича "нацист" — ограниченията разкриват твърдата ангажираност на Путин с конфликт, който все по-силно нарушава живота вкъщи и който от януари вече надмина по продължителност съветското участие във Втората световна война.

Мерките за сигурност около парада "отразяват нова фаза на войната, която сега директно идва в Русия, както и параноята на службите за сигурност", каза базираният в Москва анализатор Андрей Колесников.

В продължение на повече от четири години Кремъл уверяваше руснаците, че "специалната военна операция", както нарича войната в Украйна, няма да навлезе в ежедневието им.

Тази година сценарият — за пръв път от близо две десетилетия — беше съществено променен.

Лоша визия

От началото на годината украинските далекобойни ракети "Flamingo" поразяват руска енергийна и военна инфраструктура дълбоко в сърцето на страната, на повече от хиляда километра от фронтовата линия.

През последните дни дронове парализираха десетки летища. По-тревожно за Путин — един от тях успешно достигна жилищна високоетажна сграда само на шест километра от Кремъл.

Докато отбраната на Русия се изпитва на показ, Кремъл се бори да удържи и второ обещание: глобална релевантност.

Миналата година сред около трийсетина чуждестранни сановници, присъствали на парада, беше и сега заловеният бивш президент на Венецуела Николас Мадуро.

Тази година списъкът с гости е изтънял до шепа лидери — тези на Беларус, Казахстан, Киргизстан, Малайзия и Лаос. Никол Пашинян от Армения обаче отказа да присъства, цитирайки предстоящи избори, малко след като прие украинския президент Володимир Зеленски като част от срещата на ЕС в Ереван — което разгневи Москва.

Помощникът на Путин Юрий Ушаков настоява, че по-късият списък с гости отразява решение на Москва да не отправя покани.

Но визията не е особено добра — само министър-председателят на Словакия Роберт Фицо ще подкрепи разказа на Путин, че Русия води алтернативна, глобална сила срещу американската хегемония, въпреки че дори той заяви, че няма да присъства на самия парад.

Както попита на глас един мъж на средна възраст по време на улична анкета на Москва от руското издание Sotavision:

"Страната търпи поражения на всички фронтове. Тогава какво празнуват те [руските лидери]?"

Дуел с примирие

В отчаян опит да защити флагманския си национален празник, руското министерство на отбраната обяви двудневно примирие, започващо на 8 май.

Украйна отвърна със собствено безсрочно примирие два дни по-рано — изпитвайки реалната ангажираност на Русия с мира. Но след като Москва отговори с поредна вълна от смъртоносни удари по украинските градове, Зеленски заплаши да "отговори симетрично".

Русия от своя страна се закани да удари централен Киев, ако той се прицели в тържествата. Показателно е, че за пръв път от години никакви чуждестранни журналисти няма да бъдат допуснати на московския парад — предполагаемо за да се осигури контрол върху наратива в случай, че нещо се обърка.

В опит да защити столицата, повече от 40 системи за противовъздушна отбрана са били пренасочени към Москва, оставяйки други части от Русия по-уязвими — нещо, от което Украйна потенциално би могла да се възползва.

Но дори ако празненствата по случай Деня на победата на Русия преминат без инциденти, Украйна вече може би е постигнала част от целта си: да наруши ежедневието на обикновените руснаци с надеждата, че те ще започнат да поставят под съмнение приоритетите на ръководството си.

"Владимир Владимирович измисли идеята да го празнуваме [Деня на победата] по грандиозен начин", заяви друг жител на Москва пред Sotavision в рядка проява на публична критика срещу руския президент.

"Но нещо се обърка. Може би нещо трябва да се поправи в основата."