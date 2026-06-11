Традиционната битка за първото място сред елитните гимназии в Пловдив и този път се оказа изключително оспорвана, а десетте най-добри училища показаха завидни резултати.

Регионалното управление на образованието Пловдив обяви официалните резултати от Държавния зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ) за 2026 година.

Ето как се подреди десетката на Пловдив и областта според средния успех и събраните точки: