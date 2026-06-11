Традиционната битка за първото място сред елитните гимназии в Пловдив и този път се оказа изключително оспорвана, а десетте най-добри училища показаха завидни резултати.
Регионалното управление на образованието Пловдив обяви официалните резултати от Държавния зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ) за 2026 година.
Ето как се подреди десетката на Пловдив и областта според средния успех и събраните точки:
- 1. Абсолютният лидер за тази година е ЕГ "Пловдив“ (Английската гимназия): Училището е изпратило рекорден брой от 267 зрелостници, които са постигнали зашеметяващ среден брой точки от 85.64, равняващ се на средна оценка - (5.55).
- 2. Само на крачка от върха се нареждат математиците от МГ "Академик Кирил Попов“ (Математическата гимназия):Със своите 209 явили се ученици те завоюваха средно 84.98 точки и оценка (5.53).
- 3.Почетното трето място отива при ЕГ "Иван Вазов“. Общо 237 дванадесетокласници защитаваха средно 83.59 т. и оценка *Отличен (5.47).
- 4. Традиционно силно представяне за Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий. При 192-ма явили се ученици, средно 82.29 точки и оценка (5.41)
- 5. СУ "Патриарх Евтимий“ (Лиляната) е с общо 106 зрелостници, завоювали средно 80.57 точки и оценка (5.33).
- 6. Национална търговска гимназия (НТГ) също се разписват с висок успех. 183-ма явили се, средно 78.41 точки и оценка (5.24).
- 7. Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент-Екзюпери“ там общо 200 зрелостници са постигнали средно 75.57 точки и оценка (5.11).
- 8. Карловското СУ "Васил Левски“ се представя със 74 явили се ученици, средно 73.68 точки и оценка(5.02).
- 9. НУМТИ "Добрин Петков“ (Музикалното училище) макар и с малък випуск от едва 19 зрелостници, талантите на Пловдив влизат в десетката със средно 71.84 точки и оценка (4.89).
- 10. СУ "Черноризец Храбър затваря престижната класация. На изпита са се явили 51 ученици, които постигат средно точно 71 точки и оценка (4.89).
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!