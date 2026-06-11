Кметът отговори на критиките за бюджета: Консервативен е, защото така се планира отговорно

Пловдив събира над 20 млн. лева повече след промяна в строителните такси

Кметът на Пловдив Костадин Димитров заяви, че до края на мандата няма да предлага увеличение на местните данъци и такси, нито планира теглене на нов общински заем. Това каза той преди минути в кулоарите на Общинския съвет по време на днешната сесия, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

По думите му общината търси начини да увеличава собствените си приходи чрез по-добра събираемост и оптимизация на процесите, вместо чрез повишаване на данъчната тежест за гражданите.

Пловдив генерира повече приходи

Това, което трябва да правим за осигуряване на повече средства, го правим. Генерираме повече приходи, отколкото получаваме от държавата, коментира Димитров.

Според него евентуални промени в данъчната политика могат да бъдат свързани с държавното законодателство, а не с общинските налози.

Без увеличение на местните данъци

По повод спекулациите за евентуално увеличение на такси като тази за "Синя зона“ или данъците за автомобилите, кметът подчерта, че администрацията няма подобни намерения.

Той припомни, че единствената по-съществена промяна е била свързана с таксите за разрешения за строеж.

Увеличихме таксата за разрешенията за строеж, за да могат средствата да бъдат инвестирани в инфраструктурата, която обслужва новите комплекси. Благодарение на тази политика имаме над 20 милиона лева повече приходи, заяви Димитров.

По думите му, ако някой от общинските съветници настоява за увеличение на данъците, трябва ясно да заяви това пред гражданите.

Нови бариери за по-добра събираемост

Кметът посочи, че общината работи и по мерки за подобряване на приходосъбирането. В момента приключва обществена поръчка за изграждането на 11 бариери на общински паркинги, които ще позволят автоматизирано плащане без намесата на служители.

"Така трябва да се действа – чрез оптимизация и намаляване на човешкия фактор“, коментира той.

Отговор на критиките за бюджета

По отношение на критиките от страна на общински съветници, че бюджетът на Пловдив е прекалено консервативен, Димитров заяви, че именно така се изготвя отговорна бюджетна прогноза.

Пловдивчани трябва да знаят, че не вдигнахме данъците и не взехме допълнителен кредит. Напротив – изплащаме задължения, натрупани през предишния мандат, каза Костадин Димитров.

Без нов заем до края на мандата

Кметът подчерта, че общината ежегодно отделя по около 10 млн. лева за обслужване на поети в миналото ангажименти и стартира всяка финансова година с ограничен ресурс от 30 млн. заради тези плащания.

"Не сме заложили нов заем до края на мандата. Категорично дотогава няма да има нов заем“, заяви Костадин Димитров пред журналисти.