Областният управител на Пловдив Георги Янев започва мандата в условия на натрупани с години проблеми, но в същото време – с огромни очаквания да предприеме бързи действия. В интервю за Plovdiv24.bg Янев признава, че трудностите, които среща, са огромни.

Гражданите искат справедливост, прозрачност и чуваемост. Бизнесът настоява за правила, ред и предвидимост. За общините най-големият проблем е здравеопазването, транспортната свързаност, регионалните депа за неопасни отпадъци, посочи Георги Янев.

Областният управител е обезпокоен, че в региона има 48 населени места без транспорт и хората са лишени от конституционното им право за обществен транспорт, с който да отидат до най-близката аптека например.

Относно общинското здравеопазване и конкретно запазването на болницата в Карлово, за която има опасност да бъде затворена, сподели, че като представител на държавата областната администрация е съдействала за положително решение на въпроса. Янев подкрепя идеята на кмета на Карлово д-р Емил Кабаиванов за промени в Закона за здравеопазването.

Младите лекари, завършили медицина по държавна поръчка, да имат задължително разпределение може би в рамките на 3 години. От своя страна общините ще са задължени да осигуряват адекватни жилища, условия, заплати и най-важното – специализация за младите медици, обясни Георги Янев.

В интервюто беше засегната темата за предстоящото приемане на републиканския бюджет, намеренията за затягане на финансовата дисциплина и как тва ще се отрази на започнатите проекти с държавно финансиране по Приложение 3 на МРРБ. Заради свъхдефицитът за неразплатени фактури от предишна дейност в размер над 2.2 милиарда лева, в МРРБ се изготвя анализ кои фактури да бъдат изплатени и най-вероятно това ще са тези, за които има срокове по договори. Самата областна администрация е подобна ситуация, тъй като се изпълнява проект със срок на приключване 30 юни за сериозна сума. Ако тя не се плати, се рискува да бъдат наложени неустойки. След подробното проучване на всеки случай ще се вземе решение как да се процедира, но смята, че едва ли всички ще се изплатят.

Още след встъпването си в длъжност областният управител работи по най-важния приоритет на всяка власт - защита на населението при бедствия и аварии, поставен от премиера Румен Радев. Предложението на Янев е да се промени чл. 140 от Закона за водите, да се създаде специализирано дружество в системата на "Напоителни системи“ ЕАД, със съответния административен, финансов и технологичен капацитет, за поддръжка на речните корита по цялото течение на реката. По този начин няма да има прехвърляне на отговорности и правомощия. Неговата идея е била подкрепена и от другите областни управители и се очаква в най-скоро време да се предприемат стъпки за промяна на този законов текст.

Другото направление в тази посока е създаването на регионален Център за защита при бедствия и аварии чрез използване на космически технологии, за превенция на пожари, промишлени аварии, прецизно земеделие, наблюдение на водосбора на реките.

Георги Янев обяви три приоритета за мандата си – довършването на Околовръстното шосе на Пловдив, водоснабдяването от "Въча“, развитие на летище "Пловдив“. Смята, че няма да е поредният областен управител, който няма да успее да ги реализира.

През последните години имахме фрагментирани политически мнозинства, правителства, които идваха и си отиваха за съвсем кратко. Наложи се стереотип, при който и в администрацията, и в министерствата хората работеха ден за ден, никой не смяташе, че с работата си там ще има някакъв реален ефект, каза Янев.

Независимо от заявките за затягане на финансовата дисциплина, той смята, че тези проекти ще стартират съвсем скоро, тъй като сега има политическа воля да се реализират. В интервюто разказа подробности за развитието на всеки от трите проекта.

Въпреки, че не е в компетенциите му темата за презастрояването на Пловдив, който привлича работна ръка от цяла Южна България за заводите в най-голямата икономическа зона, областният управител коментира в интервюто и този въпрос. Смята, че е дошло време за различен подход към застрояването – първо да се изгради инфраструктурата, а след това да се реализира жилищно строителство, както е в останалите държави в Европа и света.

Получавам жалби от хора, които са вложили спестяванията си или са взели кредит, за да си купят жилище. Газят в кал, нямат административен адрес. Това е абсурдно, безумие е и трябва да се мисли в друга посока, заяви Георги Янев.

Екипът на областния управител все още не е попълнен и не е ясно кога ще бъде назначен втори негов заместник. Все пак е планирал следващата седмица да събере кметовете на общините от областта. Очаква тази среща да не е протоколна и да се ограничава само в размяна на визитни картички, а да се обсъдят предложения за стратегическото развитие на региона в близките 4 години.

В заключение областният управител каза, че предстои да се срещне с народните представители от всички парламентарни групи от 16 и 17 МИР. Много пловдивчани заемат ключови позиции в изпълнителната и законодателната власти и Янев смята да ги ангажира с решаването на редица важни за развитието на Пловдив въпроси.