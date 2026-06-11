Тези дни Пловдив ще има новина, свързана с транспорта. Това каза в интервю за Plovdiv24.bg кметът на Пловдив Костадин Димитров. Той поясни, че се касае за електрическите автобуси, които вече пътуват към нас. Но докато не дойдат не иска да казва повече.

Припомняме, че преди дни Костадин Димитров каза за медията ни, че новият превозвач на Пловдив ще пусне по една от линиите на градския транспорт електрически автобуси. И обясни, че е планирано тази линия да се обслужва от 8 електробуса. Но предстои да се определи коя ще е линията. Подобряването на градския транспорт ще продължи след подписването на договора с новия изпълнител на услугата.

До края на месеца пък се очаква да бъде пусната и обществената поръчка на община Пловдив за още 20 електрически автобуса. Подобряването ще продължи след подписването на договора с новия изпълнител на услугата, тъй като тогава ще има възможност и самият превозвач да поеме ангажимент.

Община Пловдив полага усилия за това градът да има най-сетне европейски транспорт, твърди Костадин Димитров. Това се забелязва и по електронните табла, като 95% от тях вече са напълно синхронизирани. Вече има и няколко мобилни приложения, през които пътниците могат с телефона си да проверят маршрутите и автобусите, а по основните линии колите се движат до 23 часа. В събота и неделя курсовете също са увеличени. Шофьорите все още са проблемни, има нужда от такива, които да са конкурентни на сегашните. Ще се изисква и прилично облекло от водачите.

Кметът Костадин Димитров коментира още, че за домакинството на "Евровизия" няма специални изисквания за транспорта - дали 90% от автобусите да са електрически, или не. Достатъчно е да има транспорт от централните градски части до залата на събитието, която се очаква да е Колодрума, ако ни одобрят.