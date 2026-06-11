Тези дни Пловдив ще има новина, свързана с транспорта. Това каза в интервю за Plovdiv24.bg кметът на Пловдив Костадин Димитров. Той поясни, че се касае за електрическите автобуси, които вече пътуват към нас. Но докато не дойдат не иска да казва повече.
Припомняме, че преди дни Костадин Димитров каза за медията ни, че новият превозвач на Пловдив ще пусне по една от линиите на градския транспорт електрически автобуси. И обясни, че е планирано тази линия да се обслужва от 8 електробуса. Но предстои да се определи коя ще е линията. Подобряването на градския транспорт ще продължи след подписването на договора с новия изпълнител на услугата.
До края на месеца пък се очаква да бъде пусната и обществената поръчка на община Пловдив за още 20 електрически автобуса. Подобряването ще продължи след подписването на договора с новия изпълнител на услугата, тъй като тогава ще има възможност и самият превозвач да поеме ангажимент.
Община Пловдив полага усилия за това градът да има най-сетне европейски транспорт, твърди Костадин Димитров. Това се забелязва и по електронните табла, като 95% от тях вече са напълно синхронизирани. Вече има и няколко мобилни приложения, през които пътниците могат с телефона си да проверят маршрутите и автобусите, а по основните линии колите се движат до 23 часа. В събота и неделя курсовете също са увеличени. Шофьорите все още са проблемни, има нужда от такива, които да са конкурентни на сегашните. Ще се изисква и прилично облекло от водачите.
Кметът Костадин Димитров коментира още, че за домакинството на "Евровизия" няма специални изисквания за транспорта - дали 90% от автобусите да са електрически, или не. Достатъчно е да има транспорт от централните градски части до залата на събитието, която се очаква да е Колодрума, ако ни одобрят.
ПловдивКапана
преди 1 ч. и 18 мин.
Пловдив намира себе си, въпреки наследството от 5 мандата крадци и мрънкащите селски пришълци. Браво на Общината!
Първи и Вечни
преди 1 ч. и 51 мин.
На английски има две думи, които описват много добре острия кметски дефицит в случая: reality check.
bpfc 1912
преди 2 ч. и 9 мин.
В доста градове в Европа съм ходил, ползвал съм градски транспорт там, е доста сме далеч… явно розовите очила вършат работа.
Майна Таун
преди 2 ч. и 13 мин.
Аз се надявах скоро да имаме новина свързана с твоята оставка г-н Презастрой!
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