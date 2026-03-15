Разработките от 30-те години на миналия век са дефинирали уличната мрежа в града, както и потенциала на основните булеварди да провеждат пътникопотоци. Да си кажем нещата направо - Пловдив е идеален град за трамваи. Това твърди общинският съветник от "Спаси София" в Столичния общински съвет Гергин Борисов.Според него, центърът на Пловдив е компактен и може да се обособи пешеходно ядро (тези процеси вече са започнали и са далеч по-напреднали от София), градът като цяло е разделен на квадратни от успоредна мрежа булеварди, а в квартали като "Тракия" има булеварди, които позволяват обособени трамвайни трасета, които по нищо да не отстъпват на тези в Прага, Варшава или Брно, пише Борисов.По думите му, трамвайните линии са ефективни, когато са директни (не къдрят както един тролейбус или автобус би могъл без да стане неефективен) и когато се събират във възли, предлагащи богати връзки. Колкото повече връзки могат да се направят с едно прекачване - толкова по-добре."С 8 трамвайни линии Пловдив може да покрие значителна част от вътрешноградския трафик. Трамваите стават гръбнак на градския транспорт, тролейбусите - допълващи този гръбнак, навлизайки в кварталите и довеждайки пътниците до трамвайните спирки, а автобусите се концентрират върху агломерационните връзки с околните села в Марица и Родопи до интермодални терминали в крайните станции. Такава мрежа позволява и разработката на две депа от всяка страна на реката - в държавни и общински терени респективно.Това е едно примерно решение. Без транспортен модел, базирано на съществуваща улична мрежа и предполагащо, че под гарата ще трябва да се копае още един тунел, защото сегашният никой не се е сетил да Борисов съветник.Той смята, че един адекватно задълбочен анализ може да покаже и много други варианти. Но всички те ще покажат едно - автомобилите ще трябва да бъдат изместени от централното си място, коридорите за трамвайния транспорт трябва да обвързват съществуващите квартали с гарите, университета и болниците, и не на последно място - да дефинират нови посоки за развитие на града.