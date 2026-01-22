ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Бърз заряден център за електромобили правят край Пловдив
Автор: Елиза Дечева 17:38Коментари (0)222
©
Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов ще връчи първите шест договора за изграждане на бързи зарядни центрове за електрически превозни средства по пътищата.

Те са на обща стойност от близо 1,4 млн. евро, осигурени от Програма "Транспортна свързаност“ 2021–2027.

Проектите предвиждат изграждане на зарядни центрове за леки автомобили с мощност от 150 kW, което ще позволи пълно зареждане на един автомобил за приблизително 15 минути.

Два от зарядните центрове ще бъдат разположени в близост до автомагистрала "Тракия“ – при изходите за Чирпан и за с. Кабиле. Останалите четири точки са на Асеновградско шосе в близост до Пловдив, на главен път Е-79 край гр. Мездра, в местността "Чанлъка“ в Аксаково, както и в близост до с. Завой, област Ямбол.


Още по темата: общо новини по темата: 114
07.01.2026 Първият Теsla инструктор в Пловдив: Двигателите с вътрешно горене
умират
18.11.2025 Водач реши да си зарежда колата с ток от вкъщи, запуши улица и сложи заплашителен надпис
14.11.2025 182 млн. лева разпределят Пловдив и още 6 общини за електробуси в градския транспорт
04.08.2025 Одобриха авансово 2,1 млн. лв. за екотранспорта в Пловдив
03.08.2025 Електронно-билетната система е все още химера, но наливаме 2,1 млн. лева в градския транспорт на Пловдив
05.07.2025 Наливат 66 000 лева в градския транспорт на Пловдив
предишна страница [ 1/19 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивски съд забрани на 19-годишния Божидар Бобоков да напуска ...
14:51 / 22.01.2026
Общото събрание на акционерите на УМБАЛ "Пловдив" не утвърди нови...
13:39 / 22.01.2026
Един от най-известните ресторанти в Пловдив попадна в неприятен с...
14:24 / 22.01.2026
Пожар унищожи апартамент в Пловдив, семейство с дете търси помощ
11:19 / 22.01.2026
В Пловдив почитат Владимир Висоцки
09:51 / 22.01.2026
Гъркът, беснял на Скобелева майка, продължава да е на топло
10:24 / 22.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
16:50 / 21.01.2026
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
09:18 / 21.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
12:48 / 20.01.2026
Собственичка на магазин: Другият търговски обект в селото затвори заради трудности с новата валута
Собственичка на магазин: Другият търговски обект в селото затвори заради трудности с новата валута
20:35 / 20.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Специализирани полицейски операции в страната
Тенис от Пловдив и региона
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: