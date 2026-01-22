ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Бърз заряден център за електромобили правят край Пловдив
Те са на обща стойност от близо 1,4 млн. евро, осигурени от Програма "Транспортна свързаност“ 2021–2027.
Проектите предвиждат изграждане на зарядни центрове за леки автомобили с мощност от 150 kW, което ще позволи пълно зареждане на един автомобил за приблизително 15 минути.
Два от зарядните центрове ще бъдат разположени в близост до автомагистрала "Тракия“ – при изходите за Чирпан и за с. Кабиле. Останалите четири точки са на Асеновградско шосе в близост до Пловдив, на главен път Е-79 край гр. Мездра, в местността "Чанлъка“ в Аксаково, както и в близост до с. Завой, област Ямбол.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 114
|предишна страница [ 1/19 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивски съд забрани на 19-годишния Божидар Бобоков да напуска ...
14:51 / 22.01.2026
Общото събрание на акционерите на УМБАЛ "Пловдив" не утвърди нови...
13:39 / 22.01.2026
Един от най-известните ресторанти в Пловдив попадна в неприятен с...
14:24 / 22.01.2026
Пожар унищожи апартамент в Пловдив, семейство с дете търси помощ
11:19 / 22.01.2026
В Пловдив почитат Владимир Висоцки
09:51 / 22.01.2026
Гъркът, беснял на Скобелева майка, продължава да е на топло
10:24 / 22.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS