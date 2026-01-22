Бърз заряден център за електромобили правят край Пловдив

© Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов ще връчи първите шест договора за изграждане на бързи зарядни центрове за електрически превозни средства по пътищата.



Те са на обща стойност от близо 1,4 млн. евро, осигурени от Програма "Транспортна свързаност“ 2021–2027.



Проектите предвиждат изграждане на зарядни центрове за леки автомобили с мощност от 150 kW, което ще позволи пълно зареждане на един автомобил за приблизително 15 минути.



Два от зарядните центрове ще бъдат разположени в близост до автомагистрала "Тракия“ – при изходите за Чирпан и за с. Кабиле. Останалите четири точки са на Асеновградско шосе в близост до Пловдив, на главен път Е-79 край гр. Мездра, в местността "Чанлъка“ в Аксаково, както и в близост до с. Завой, област Ямбол.