Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за януари 2026 г. е 1 170 евро, за февруари - 1 166 евро и за март - 1 225 евро. През първото тримесечие на 2026 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г. с 1.3%, като достига 1 187 евро. Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ) за Plovdiv24.bg.

Данни за наетите лица

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2026 г. нарастват с 4.1 хил., или с 1.8% спрямо края на декември 2025 г., като достигат 235.9 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2025 г. намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите "Селско, горско и рибно стопанство“ - с 8.7% и "Административни и спомагателни дейности“ - с 3.0%.

Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 11.9%, "Други дейности“ - с 9.1% и "Операции с недвижими имоти“ - с 6.0%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост“ - 29.3%, "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.9% и "Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 10.5%.

В края на март 2026 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1.3% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 7.0%, "Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 6.3% и "Култура, спорт и развлечения“ - с 5.5%.

Средна работна заплата

Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за януари 2026 г. е 1 170 евро, за февруари - 1 166 евро и за март - 1 225 евро. През първото тримесечие на 2026 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г. с 1.3%, като достига 1 187 евро.

Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата е регистрирано в дейностите "Финансови и застрахователни дейности“ - с 24.5%, "Други дейности“ - с 11.9% и "Селско, горско и рибно стопанство“ - с 8.8%. През първото тримесечие на 2026 г. средната месечна работна заплата нараства с 6.6% спрямо първото тримесечие на 2025 г., като най-голямо е увеличението в "Финансови и застрахователни дейности“ - с 32.3%, "Селско, горско и рибно стопанство“ - с 15.1% и "Други дейности“ - с 12.9%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2026 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 2 555 евро, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 919 евро и "Образование“ - 1 475 евро. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: "Селско, горско и рибно стопанство“ - 853 евро, "Хотелиерство и ресторантьорство“ - 857 евро и "Други дейности“ - 867 евро. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата, в област Пловдив, през първото тримесечие на 2026 г. в обществения сектор нараства с 15.0%, а в частния сектор - с 12.2%.

Къде е Пловдив

По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2026 г. Пловдивска област заема шесто място сред 28-те области в страната. С най-висока средна месечна работна заплата е област София (столица) - 1 915 евро, а с най-ниска е област Благоевград - 968 евро. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 407 евро - с 220 евро или 18.5% по-висока от тази за област Пловдив.