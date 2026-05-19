ПП "Възраждане" предлага надграждане на идеята на ПП-ДБ за спиркови навеси в Пловдив, с които да се реши кризата с автогарите в града. Идеята е до трите гари да се направят затворени и климатизирани спирки, подобни на съществуващи съоръжения в други държави. Цената е изключително бюджетна - трите общо биха стрували между 150 000 и 250 000 лева, а ако се използват сглобяеми конструкции - би паднала до 100 000 лева. Ако са българско производство, парите ще се завъртят в българската икономика, каза на пресконференция депутатът Ангел Георгиев.

Цените не са в евро, защото гражданите все още пресмятат в левове и правят сравнение между цените в евро и цените в лева. Ако посочим цена в евро, цифрата става още по-ниска, обясни Ангел Георгиев.

Затворените помещения са подходящи за климата в Пловдив, където температурната амплитуда е около 70 градуса според Георгиев. За сравнение - в столицата на Казахстан Астана разликата е около 80 градуса. Подобни климатизирани спирки има в Близкия изток, където екстремните температури са обичайни, а в Япония са устойчиви на земетресение.

Става дума за минимални инвестиции, на три локации, бързо изграждане и ниска цена. Спирките представляват затворено пространство, с термопанели, с климатична система и резервно отопление, осигуряване на комфорт на пътниците. Климатизацията ще струва от 150 до 600 лева на една локация на месец, а при монтиране на соларни панели - разходът пада с 30-40 процента - обясни Георгиев и показа снимки от подобни спирки в Астана. Уточни, че примерът с Казахстан е целенасочено избран, тъй като страната е с по-малък БВП и по-нисък стандарт на живот от България.

Според него фасадите може да са брандирани с лица на известни личности от Пловдив или реклами, а вътре да се постави информация за различни поводи за местна и национална гордост, които могат да повдигнат духа на пътуващите. Не на последно място е много по-здравословно преминаването на пътниците от климатизирана спирка в климатизиран автобус.

Предложението за затворено помещение, климатизирано и с удобства за пътуващите, струващо 150 000 лева за три броя, е разумно и добре мотивирано. Според предложението на общината само един навес ще струва 600 000 лева, коментира председателят на "Възраждане" в Пловдив Емил Янков. Ако идеята бъде припозната, може да се превърне в постоянно решение за изход от патовата ситуация.