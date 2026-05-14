Общинският съвет на Пловдив отхвърли предложението на съветниците от ПП-ДБ за спешно обособяване на временна автогара върху общински терен или пред жп гара "Филипово". Решението идва по-малко от два месеца преди очакваното затваряне на автогара "Север“, което поставя под въпрос организацията на междуградския транспорт в града.

Дебатите по темата продължиха близо три часа, като в тях активно се включи кметът на Пловдив Костадин Димитров, както Plovdiv24.bg вече съобщи.

Предложението на ПП-ДБ предвиждаше кметът, съвместно с общинското дружество "Екобус Пловдив“ ЕООД, да предприеме незабавни действия за подготовка на пространство за автобуси и неговата категоризация като автогара. Целта беше да се използват преместваеми съоръжения, което съветниците определиха като единственото реалистично решение за избягване на транспортен хаос в кратките оставащи срокове.

По време на заседанието кметът Костадин Димитров заяви, че не желае Общинският съвет да му поставя тесни рамки за действие. Той настоя за свобода да финализира разговорите с държавните институции относно терена пред гара Филипово. В резултат на това мнозинството в залата отхвърли предложението на опозицията, избирайки по-дълга административна процедура, която зависи от външни институции и срокове.

От ПП-ДБ подчертават, че макар градът да има нужда от модерна и постоянна автогара, нейното изграждане ще отнеме години, а работещо решение е необходимо веднага. Те изразиха опасения, че след затварянето на сегашното съоръжение кризата ще се задълбочи. По време на дебата не бе коментирана и досегашната идея на общината за плащане на близо 15 000 евро месечно на частна фирма за временна организация на превозите.