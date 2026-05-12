Общинските съветници от групата на "Продължаваме Промяната – Демократична България“ в Общински съвет - Пловдив проведоха пресконференция, на която коментираха кризата с автогарите в града и предстоящото извънредно заседание на местния парламент na 14 май, свикано по темата, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

В изказванията участваха Владимир Славенски, Веселина Александрова, Тодор Токов, Веселка Христамян и Добромира Костова.

Основният фокус на пресконференцията беше ситуацията около автогара "Север“ и последиците от нейното предстоящо прекратяване на дейност. Според съветниците Община Пловдив е била информирана месеци по-рано за намерението на собственика да преустанови експлоатацията на обекта, но въпреки това не са били предприети навременни и адекватни действия за предотвратяване на кризата. Те подчертаха, че макар автогарите да са частна собственост, те изпълняват обществено значима функция и тяхното затваряне би довело до сериозни затруднения в транспортната свързаност на града и до допълнително натоварване на уличната мрежа.

Представителите на групата остро критикуваха предложението на общинската администрация за временно финансово компенсиране на операторите на автогари. По тяхна оценка става дума не за компенсации на превозната дейност, а за подпомагане на икономическата дейност на частни субекти, което те определиха като проблематично от гледна точка на европейското и националното законодателство относно държавната помощ. Според тях подобен подход не решава същностния проблем, а само отлага неговото задълбочаване, като същевременно създава риск от прецедент, при който и други оператори биха могли да претендират за аналогични плащания.

Като алтернатива съветниците представиха идея за бързо изграждане на временна транспортна инфраструктура под формата на спиркови навеси в района на автогара "Север“ и в жп гарите край Прослав и Тракия. Според тях подобно решение би позволило автобусният транспорт да бъде запазен в близост до познатите на гражданите локации, без да се налага вкарване на допълнителен трафик в централната градска част. Те подчертаха, че подобни съоръжения могат да бъдат реализирани в кратки срокове и да функционират като временно решение до изграждането на по-мащабна транспортна инфраструктура в бъдеще.

Беше поставен и въпросът за правната допустимост на предлаганото от общината решение. Според съветниците европейските регламенти ясно разграничават възможността за субсидиране на превозвачи от директно подпомагане на оператори на автогари, поради което предложението на администрацията носи риск от квалифициране като недопустима държавна помощ. Те заявиха, че при евентуално приемане на подобно решение няма да се поколебаят да го оспорят по съответния административен ред.

Представителите на ПП–ДБ подчертаха, че виждат в ситуацията не само текущ кризисен казус, а и по-дълбок проблем, свързан с липсата на дългосрочна визия за транспортната инфраструктура в Пловдив. Според тях решението следва да бъде устойчиво, законосъобразно и насочено към реално подобряване на градската мобилност, а не към временно финансово туширане на проблема.

Plovdiv24.bg припомня, че Общинският съвет в Пловдив се събира на извънредна сесия на 14 май 2026 г., за да реши бъдещето на автогарите "Юг“ и "Север“. Кметът Костадин Димитров ще внесе предложение за частична промяна на решение на местния парламент от края на април, касаещо дейността на автогара "Юг“.

По отношение на автогара "Север“, плановете предвиждат тя да продължи работа през следващите месеци до ситуирането на нов обект в района на жп гара "Филипово“. За този преходен период се търси вариант за финансово компенсиране на собствениците, като общинските съветници настояват част от разходите да бъдат поети от съседните общини, чиито жители активно използват съоръжението. Кметът изрази готовност да проведе разговори с колегите си от региона след окончателното гласуване на решението.

Процесът по преместването на автогара "Север“ вече е в ход, като са инициирани разговори с Национална компания "Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Предстои да бъде потърсена среща и с новото ръководство на Министерството на транспорта за финализиране на проекта.