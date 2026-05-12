Община Пловдив официално стартира кампанията за прием в първи клас за учебната 2026/2027 година, като родителите на деца, родени през 2019 г., вече могат да подават своите заявления онлайн. Електронната система предлага общо 3444 свободни места, разпределени в 147 паралелки в общинските училища на града съобщиха от Община Пловдив за Plovdiv24.bg.

За десета поредна година процесът се осъществява чрез централизирано електронно класиране, което гарантира прозрачност и улеснен достъп за семействата.

Ключови срокове и начини за кандидатстване

Крайният срок за подаване на заявления за първото класиране е 1 юни 2026 г. до 23:59 ч. през платформата priem.plovdiv.bg. За родителите без достъп до интернет е предвидена възможност за подаване на документи на хартиен носител до 17:00 ч. на 29 май в училището, посочено като първо желание. Важно е да се знае, че моментът на подаване не носи предимство – решаващи са критериите за класиране, а самото то ще бъде обявено на 2 юни 2026 г.

Специфики на електронната система

Системата изисква създаването на нова регистрация, тъй като не е обвързана с данните от платформите за детски градини и ясли. При попълване на заявлението родителите трябва да се уверят, че статусът му е "подадено“, а не "чернова“, за да бъде зачетено в класирането. Позволено е избирането на до 5 желани училища, като за паралелките по метода "Монтесори“ се кандидатства като за отделно желание.

Водещи критерии за класиране

Основният критерий за прием остава адресната регистрация на детето в района на избраното училище. Най-висок брой точки получават кандидатите с уседналост над 3 години, като системата автоматично зарежда тези данни при въвеждане на верен адрес. Допълнително предимство се дава и на деца, които имат брат или сестра в същото училище на възраст до 12 години към 1 януари 2026 г.

Съвети за по-голям шанс за прием

Експертите от общината съветват родителите да посочват повече от едно желание, тъй като местата в най-търсените училища често се запълват още на първи етап. Платформата предоставя функционалност "чакащи класиране“, която показва броя на подадените заявления за всяко училище в реално време, позволявайки на семействата да преценят шансовете си преди крайния срок. Подробни инструкции и нормативни документи са достъпни в секция "Ръководство за родителя“ на официалния сайт на системата.