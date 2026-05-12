Планът за създаването на общински хоспис в Пловдив е част от оздравителната програма за развитието на МБАЛ "Свети Мина" за 2026 година, който се прие на последната сесия на Общинския съвет на 30 април. Това каза за Plovdiv24.bg новият управител на лечебното заведение д-р Красимир Вальов.

"От месец януари, след решение на Общинския съвет се прие един екшън план за действие, със строго мониториране на показателите на АГ отделението "Весела", който включваше нови специалисти, нов завеждащ лекар, оптимизиране на графиците. Там подробно беше застъпен въпроса с бъдещето на База 2, базирана на улица "Весела". Имаше леко повишение на приходите, но те в никакъв случай не стигаха дори за покриване на заплати и осигуровки на персонала. И така се калкулираха по 20 000 евро дефицит за 3 месеца, само за тези две пера разходи за отделението", разказа д-р Вальов.

"Болницата изтеглила и револвиращ кредит през месец декември, но има лимит и ние не можем да покриваме тези тежести безкрайно, въпреки че при другите отделения имаме ръст от 20% на приходите. Но АГ"Весела" не е от тези отделения, които имат ръст. Оптимистичното е, че ръстът на увеличение на приходите е по-висок, отколкото ръста на увеличение на разходите с превалутирането, инфлационния индекс, повишаването на цените на консумативите и материалите.

С една дума, невъзможно е да се стабилизира и да се укрепи това отделение. То отново започва да дърпа надолу цялото лечебно заведение", добави управителят на "Свети Мина".

По думите му, тази решителна стъпка за създаване на хоспис е в името на запазване на МБАЛ "Свети Мина" като структура. АГ отделение ще има, но то ще бъде преместено в сградата на "Св. Мина", като вече ще бъде Отделение по гинекология и патологична бременност, без родилно детско акушерство. Лекарският състав ще бъде преместен най-вероятно целият. Акушерките са 8, от тях голяма част са пенсионерки.

"Ние строго ще съблюдаваме Кодекса на труда, личната и човешка етика и няма да оставим никого на улицата. Има възможности за пребазирането им в други отделения, като им намерим възможности и работа. Така че, драстични трусове няма да има", увери д-р Вальов.

Той обясни още, че сградата на АГ "Весела" е на община Пловдив. Под чие управление ще бъде хосписа ще се разбере в най-скоро време.

"Предстои да подадем ново заявление за прехвърляне на собствеността на сградата, най-вероятно под формата на апортна възможност пред Общински съвет. И тогава вече съвсем спокойно ще можем да усвояваме средства по инвестиционния кредит, който е одобрен от Общината. Подписали сме го, но не сме ползвали нито едно евро от него. По-големият процент от този кредит, в размер на 4 млн. лв. беше именно за АГ"Весела", в размер на 2.2 млн. лева. Той беше за ремонт на операционни и родилни зали. Договорът позволява да се направи един анекс за прехвърляне на субсидията за други дейности.

Проблемът е, че трябва да се оформи собственността. Ако се прави хоспис и Дом за стари хора, стаите ще се префасонират за живеене и реанимационни действия, което отнема и време, и средства, и усилия. Но първата ни задача сега е да пребазираме отделението в базата на ул. "Иван Вазов".

Клиничната пътека, която е за хоспис, засега е с най-малко финансиране и затова няма да можем да се справим като разходи. Надявам се сега, при нов рамков договор, цените на клиничните пътеки и процедури да са съвсем други", обясни още управителят на МБАЛ "Св. Мина".

По думите на д-р Вальов един Дом за стари хора има голямо търсене. Вакуумът не е само в града, той е в цялата държава и при едно коректно отношение, при един добър персонал, всеки би дал възрастния си родител за здравни грижи и човешки грижи, с една топла храна, една зала за тихи игри, един болногледач, който да измери температура и кръвното налягане.

"За да са по-нормални цените за услугата, може да има и общинска квота. Някои министерства, като Министерството на социалните грижи например може също да предложи целево субсидиране. Все пак имаме ново правителство, надявам се да има ново мислене по много въпроси", уточни д-р Вальов.

Той се надява пребазирането на АГ отделението от ул. "Весела" да стане до два месеца, защото по Кодекса на труда в рамките на 30 работни дни персоналът има право на неплатен отпуск, за тези, които нямат право на платен. И в рамките на 45-60 дни трябва да започне работата на отделението.

А за хосписа д-р Вальов се надява да стане до края на годината

"Защото наистина нуждата е огромна. Тенденциите са за застаряващо население, вдига се заболеваемостта от инфаркти, инсулти. През 2024-та година са приети за палиативни грижи над 33000 души в Пловдивско - 18 хиляди за инсулти и 15 хиляди за инфаркт. Именно това сме взели предвид, когато решихме да направим общински хоспис", добави д-р Красимир Вальов.