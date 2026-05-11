Главният държавен здравен инспектор на България доц. д-р Ангел Кунчев успокои българите относно новата истерия с инфекцията хантавирус. Епидемиологът е категоричен, че вирусът не е нито нов, нито непознат, но рискът за България е нулев.

"Хантавирусът нито е нов, нито е непознат! Особено на Балканите. При нас има два щама на вируса - Добрава (кръстен на река в Словения) и Пумаала. Първият предизвиква по-тежко заболяване, засягащо бъбреците, вторият - по-леко. И при двата щама инфекцията НЕ СЕ ПРЕДАВА от човек на човек.

Американският щам Andes предизвиква сериозно заболяване с висока смъртност, но също трудно се предава от човек на човек при близък и продължителен контакт. Рискът за България от пренос на хантавирусна инфекция е близък до нула!

Националният център по заразни и паразитни болести разполага с всичко необходимо за диагностика на Ханта вируси с PCR, серологична и иимунофлуоресцентна методика.

Имаме си достатъчно реални проблеми като морбили, зоонози, вътреболнични инфекции и др., за да се плашим и стресираме от теоретични такива." - заявява доц. Кунчев.

Главният държавен здравен инспектор

Доц. д-р Ангел Кунчев завършва Медицинския институт в Пловдив през 1985 г.

След дипломирането си започва работа в отдел "Противоепидемичен контрол" в ХЕИ – Хасково, а от 2001 г. е на работа в същия отдел, но към Министерството на здравеопазването.

По-късно става директор на отдел "Надзор на заразните болести“ в МЗ.

Повече от двадесет години работи в областта на надзора на заразните болести.