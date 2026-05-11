При благоприятни метеорологични условия между 11-и и 29-и май в Пловдив ще се извърши първата за календарната година дезинсекция срещу възрастни форми на комари в града, съобщават от ОП "Дезинфекционна станция“.
Обработките ще се осъществяват от 21,00 до 04.30 ч. по следния график:
- 11-и и 12-и май 2026 г. – декоративна и храстова растителност на територията на район "Централен“
- 13-и и 14-и май 2026 г – декоративна и храстова растителност на територията на район "Северен“
- 15-и май 2026 г – декоративна и храстова растителност на територията на кв. "Прослав“ и кв. "Коматево“
- 18-и и 19-и май 2026 г – декоративна и храстова растителност на територията на район "Южен“
- 20-и, 21-ви и 22-ри май 2026 г – декоративна и храстова растителност на територията на район "Западен“
- 23-ти май 2026 г – декоративна и храстова растителност по поречието на р. Марица
- 26-и и 27-и май 2026 г – декоративна и храстова растителност на територията на район "Тракия“
- 28-и и 29-и май 2026 г – декоративна и храстова растителност на територията на район "Източен“
Специализираните екипи ще използват биоциден препарат, разрешен за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.
При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време) обработките ще продължат през следващ работен ден с подходящи за обработките условия.
Съветваме отглеждащите пчелни семейства в района на предстоящите обработки, да ограничат пόлета на пчелите в указания по-горе период.
Директна връзка със специализираното Общинско предприятие "Дезинфекционна станция“: телефон 032/99 03 18; 032/64 25 83; 032/64 41 56 или на електронен адрес: dstancia.plovdiv@abv.bg.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!