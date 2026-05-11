ПГМТ "Проф. Цветан Лазаров" – Пловдив успешно завърши участието си в международния проект CLEVER – Citizenship Louder through European Vocational Education Resources по инициатива "Жан Моне“, реализиран съвместно с училища и експерти от Франция, Германия, Италия, Испания, Литва и България.

Координатор за училището е Фани Пейчева, която заедно с ученици и колеги активно участва в международните мобилности, обучения и представянето на резултатите от проекта.

В продължение на 19 месеца ученици и учители работиха по теми като демокрация, европейско гражданство, медийна грамотност, миграция и междукултурен диалог. Проектът показа, че професионалното образование има важно място в европейските процеси и че учениците от професионалните гимназии могат да бъдат активни участници в обществения и демократичния живот.

Чрез международни срещи, уъркшопи, журналистически дейности, graphic facilitation и съвместна работа с партньори от различни държави участниците развиха критично мислене, комуникационни умения и увереност да изразяват позиция по важни обществени теми.

Особено ценни бяха срещите с журналисти, представители на европейски институции и експерти в сферата на образованието и медиите, които превърнаха европейските теми в реално преживяване за учениците. Част от резултатите, ресурсите и дейностите по проекта могат да бъдат разгледани в платформата CLEVERasmus, която събира материали, ученически продукции и добри практики от всички партньорски държави.

Кулминацията на проекта беше финалното представяне в Брюксел пред представители на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура, където международният консорциум получи висока оценка за иновативния подход и активното участие на младите хора.

За ПГМТ "Проф. Цветан Лазаров“ участието в CLEVER е още една стъпка към утвърждаването на училището като модерна европейска образователна общност, която подготвя не само добри професионалисти, но и активни млади европейски граждани.