Община Пловдив ще плаща по 12 750 евро без ДДС или 15 300 € с данъка на месец на собственика на автогара "Север" за продължаване на дейността й. Сумата представлява компенсация за намалените приходи от оперирането и функционирането на автогарата. Предложението на кмета Костадин Димитров за сключване на споразумение ще се обсъжда на извънредната сесия на 14 май, предава Plovdiv24.bg.

Предложението се внася след проведени разговори с ползвателя на категоризираната от ИА "Автомобилна администрация" автогара "Север" с оглед възможността да продължи да обслужва пътници по автобусни линии за междуселищни превози, за които автогарата е начална, междинна или крайна точка. По време на разговорите е постигнато съгласи, че отпадането от транспортната схема на категоризирана автогара, която е единствената, разположена в северната част на града, би създало риск от съществено усложняване на организацията на движението в града и от допълнително натоварване на уличната мрежа, както и от влошаване на достъпността и качеството на обслужване на пътниците. Постигнато е съгласие за временно запазване дейността на автогара "Север" и поради тази причина кметът Димитров иска от ОбС да преразгледа решението за пренасочване на автобусните маршрути към другите две автогари и да го отмени изцяло като нецелесъобразно.

Общинските съветници трябва да одобрят постигнатите договоренисти и да дадат съгласие кметът на Община Пловдив да сключи споразумение за продължаване дейността на автогарата за период минимум 2 месеца - май и юни 2026 г. Община Пловдив ще компенсира намалените приходи на ползвателя от оперирането и функционирането на автогарата, до доказан размер на загубата, но не по-голям от 12 750 евро без ДДС на месец, при спазване на правилата за свръхкомпенсиране, съгласно Регламент /ЕО/ 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета, като не се допуска реализиране на печалба чрез компенсацията.

Кметът иска съгласие от Общинския съвет да проведе разговори с администрациите на общините в които попадат населените места по маршрутите на автобусните линии, ползващи автогара "Север", за осигуряване на финансиране за компенсиране на загубите на ползвателя на автогарата. С цел защита на особено важния обществен интерес, свързан с осигуряване на непрекъсваемост, редовност и безопасност на обществения превоз на пътници, трябва да се допусне предварително изпълнение на решението.