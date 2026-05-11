Автобус от масовия градски транспорт в Пловдив бе спрян за проверка на булевард "Шести септември" в непосредствена близост до Съдебната палата, предава Plovdiv24.bg.

Униформените служители на ОД МВР санкционираха шофьора за нарушение на закона за движение по пътищата, докато вътре пътниците чинно изчакаха проверката да приключи и рейсът да продължи по маршрута си. Какво е било конкретното нарушение към този момент все още не е известно.

Министерството на вътрешните работи (МВР) редовно извършва проверки на шофьори на автобуси, но по-често при организирани екскурзии и ученически превози, отколкото на градския транспорт, с цел осигуряване на безопасността на движението.

Основни акценти при проверките на автобуси:

Техническа изправност: Проверява се състоянието на автобусите, особено преди организирани екскурзии.

Алкохол и наркотици: Тестване на водачите за употреба на забранени вещества.

Документи: Проверка на свидетелството за управление, тахографските шайби/карти, лицензи за превоз.

Режим на труд и почивка: Следи се за спазване на законовите изисквания, за да се избегне преумора на водачите.