Празнично шествие потегли от Хуманитарната гимназия в Пловдив по повод Деня на светите братя Кирил и Методий. Денят е и патронен празник на Първата българска гимназия, днес Хуманитарна гимназия "Св.св. Кирил и Методий" , предаде репортер на Plovdiv24.bg.

"Началото на традицията да се чества този празник е положено именно от тази гимназия още на 11 май през 1851 година, по предложение на Найден Геров, който е бил първият директор на Епархийското училище. През 1856 празникът се празнува вече от цялото население на България", посочи в приветствието си настоящият директор на Хуманитарната гимназия Емил Начев. През прага на това училище минават редица възрожденци и обществени деятели, изтъкна той.

Пловдив продължава да бъде център на честванията, като традициите на Хуманитарната гимназия "Св. св. Кирил и Методий“ пазят спомена за първото историческо шествие и поднасянето на венци пред барелефа на просветителите. Тържествената церемония днес започна с издигане на националния флаг под звуците на Химна на България. След това учениците изнасоха иконата на светите братя Кирил и Методий под звуците на "Многая лета", съпроводени от знаменосците на гимназията.

Традиционно бе поднесен и венец пред паметника на светите братя Кирил и Методий, който се намира пред гимназията. Директорът награди ученици, отличили се в традиционното състезание по български език и литература.

На церемонията там, за да се включат в литийното шествие, дойдоха ученици от всички училища в града.

Но като че ли емоцията на учениците тази година бе помрачена от липсата на официални лица, които да уважат вековната традиция, която като че ли е на път да бъде прекъсната. Нямаше представители на община Пловдив, на РУО, нямаше ги и свещениците, които обичайно заставаха начело на шествието. Години наред самият владика митрополит Николай заставаше начело, заедно с градските управници. Този ден шествието бе поведено от фанфарен оркестър към ОУ "Христо Смирненски", който не лиши празника от помпозност, въпреки другите липси.

Шествието премина по ул. "Хан Кубрат", през ул. "Райко Даскалов" и завърши на ул. "Съборна" в Архитектурно-исторически резерват "Старинен Пловдив“.

В знак на признателност към делото на светите братя там също бе поднесен венец пред барелефа им.

История на празника

Денят на светите братя Кирил и Методий има дълбока история, която започва още през IX век с тяхната канонизация, но съвременното му светско честване е неразривно свързано с Пловдив. Първото официално организирано празнуване в модерната ни история се провежда на 11 май 1851 г. по инициатива на големия български просветител Найден Геров.

Честването се е състояло в епархийското училище в Пловдив, което днес носи името на светите братя и е първото, кръстено на тях. Найден Геров избира 11 май за училищен празник, тъй като това е датата на общия им църковен празник.

Разпространение:

През 1857 г. денят е почетен в българската църква "Св. Стефан“ в Цариград, а от 1858 г. започва редовното му отбелязване в градове като Стара Загора, Шумен и Лом.

Грегориански календар (1916 г.): С въвеждането на новия календар държавният и църковният празник се сливат на 24 май. След отделянето на църковния от светския календар днес честваме 11 май като църковен празник, а 24 май – като официален ден на българската азбука, просвета и култура.