Младен Шишков - един от най-активните депутати от групата на ГЕРБ от Пловдивска област в последните осем парламента, се връща в семейната строителна фирма. "Проектирането и строителството са моя страст. Възобновявам проектантската си дейност" - заявява Шишков в обширен пост в профила си във фейсбук.

"Казват, че хората, които не стават за нищо друго, стават политици. Естествено, аз не бих могъл да се съглася с подобна теза и то не защото съм политик, а защото познавам страшно много хора, отлични специалисти в своята област, които се занимават с политика.

Хора, които са пренесли своя опит и знания от терена на практиката към законотворчеството и управлението.

И така трябва да бъде. В парламента трябва да влизат знаещи, можещи, доказани в своите професии хора. Специалисти, допринесли за развитието на родните си места, на регионите си, на държавата.

За съжаление, нищо в живота не е съвършено. Така е и в политиката. Истината е, че там попадат и такива, чието единствено качество е да злословят, да обиждат, да създават интриги, да се подиграват. Придадена стойност нула.

Дали аз съм допринесъл с нещо в професионален план, това историята ще го каже.

Иначе ето и моята професия. С това се занимавах преди да навляза дълбоко в дебрите на политиката. И с това смятам да продължа да се занимавам, защото проектирането и строителството са също толкова мои силни страсти, колкото е и политиката.

През годините помогнах на много хора да изградят своя дом, да започнат или да разширят своя бизнес.

Така се изгради доверието между нас. И именно доверието дълги години ми помагаше и в политическата ми дейност.

Щастлив съм да ви уведомя, че възобновявам проектантската си дейност.

Още по-щастлив съм, че в момента, в който стана ясно, че вече не съм народен представител, започнах да получавам запитвания за проекти.

Това означава, че въпреки политическите си страсти съм успял да съхраня доверието. А на снимката са показани една много малка част от обектите, които реализирахме заедно през годините.

Да, не изпъкват с размери и обеми, но блестят с живот. Всяка сграда носи собствен дух. Това не са просто картинки и чертежи, а оживели мечти.

Дом, бизнес, магазин, офис, производствен цех, всичко, от което имате нужда. На линия съм да продължим да работим.

Няма по-голямо удоволствие от това да видиш оживелите си чертежи и да помагаш за сбъдването на мечти. С тази публикация бих искал и да се извиня на приятелите, които ме следват заради политическата ми активност.

Оттук нататък все по-често ще виждате чертежи, бетони, армировки, стоманени профили, багери и камиони и все по-малко кратки и не толкова кратки политически анализи и коментари.

И няма да се сърдя на никого, ако ме отследва. Напротив, ще го разбера напълно. Политиката си е политика, но животът продължава. А с него и разходите. А те се покриват с работа. Дали си в парламента или на обекта - работата си е работа, а успехът изисква отдаденост.

И така както се бях отдал изцяло на работата си в публичния, така смятам да работя и в частния сектор. Това правят 28 гласа разлика. Глас народен, глас Божи!

Да, точно 28 гласа от близо 400 хиляди души в област Пловдив не ми достигнаха, за да продължа с политиката. Но явно така е трябвало да стане. Вярвам, че нищо не е случайно.

Няма да отделям време на подигравките. Предпочитам да го вложа в работа.

Смятах да подготвя отделна публикация, но не си струва. Всяко натискане на бутон от клавиатурата е загуба на време.

На злословниците ще кажа само едно, не берете грижа за мен. Аз може и да съм безработен, но докато имам сили в ръцете и свежест в главата, без работа няма да остана.".

Кой е Младен Шишков

Младен Николов Шишков израства и завършва основното си образование в град Раковски. След това учи в Образцова математическа гимназия "Акад. Кирил Попов“ в Пловдив. През 2001 г. се дипломира като строителен инженер-конструктор в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. След дипломирането си започва работа в строителна фирма, основана от баща му. Така подема семейния бизнес и до 2009 г. проектира десетки обекти в региона. Беше народен представител в осем последователни парламента от 2017 г. След предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г. за 52. НС партията получи само един мандат и депутат стана водачката на листата Цвета Караянчева.