Партия ГЕРБ ще има само един народен представител от Пловдивска област в 52-то Народно събрание. Това ще бъде Цвета Караянчева. Досегашният депутат Младен Шишков от Раковски, който незименно влизаше в последните парламенти, не успява да запази мястото си. Това съобщи самият той в пространен пост в социалните мрежи. Шишков, който е народен представител от 2017 г., посочва, че за първи път от години няма да бъде част от парламента, въпреки че неведнъж е влизал с преференциален вот, дори при неизбираеми позиции в листите.

В публикацията си той прави паралел между началото и края на своя парламентарен път, като подчертава символиката на датата 19 април:

"На 19 април 2017 година положих клетва като народен представител за първи път… 2026-та, отново 19 април… този път с обратен знак“, пише той, описвайки загубата си като резултат от "фотофиниш“ и "няколко гласа“.

Шишков приема решението на избирателите, като заявява: "Вашата воля този път беше различна. Народът поиска нови лица, нови идеи, нов път. Уважавам това. Приемам го с достойнство.“

Бившият депутат не крие разочарование, но подчертава, че се опитва да гледа философски на случилото се:

"Няма да крия, има огорчение. Има разочарование… Но има и облекчение. Защото един огромен товар падна от плещите ми.“

Той прави и лична равносметка за годините си в политиката, като признава, че е поставял професионалния си път над семейството:

"Останах длъжник на семейството си. Децата ми израснаха с баща, лутащ се между два свята.“

В същото време Шишков категорично заявява, че не съжалява за политическия си път и опит: "Двадесет години в политиката давах всичко от себе си. Но провалите са персонални, а успехите - общи.“

В поста си той засяга и темата за отношението към депутатите и заплатите им, като отбелязва, че високото възнаграждение е оправдано, но често се тълкува погрешно от обществото.

Въпреки отпадането си от парламента, Шишков заявява, че няма намерение да се оттегля напълно от обществената дейност:

"Слизам от сцената, но не излизам от залата. Сядам на първия ред. Ще гледам внимателно и няма да пестя критики.“

Той оставя отворена врата за бъдещо завръщане в политиката:

"Казвам довиждане, но не и сбогом… политиката е маратон, а не спринт.“

Шишков завършва публикацията си с благодарност към избирателите и уверение, че ще остане активен в обществен живот, макар и извън парламента.