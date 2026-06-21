По повод публикация в Plovdiv24.bg след притеснителен сигнал от жител на Асеновград за състоянието на гробищата в града, отправихме официално запитване до местната администрация. Нашият читател ни информира, че тревата достига над 1 метър височина, алеите са непроходими и достъпът до гробовете на покойните е физически невъзможен.

Тези дни получихме и официален отговор от Община Асеновград. От него става ясно, че избуялата трева е била временно отклонение от обичайния вид на територията, което своевременно е отстранено.

По постъпилия сигнал е извършена служебна проверка, при която е установено, че състоянието на тревната растителност в отделни участъци към 28.05.26 г., когато е било посещението на И. Ч. там, е било в по-напреднал етап на сезонен растеж. Предприета е незабавна организация за изпълнение на необходимите дейности по поддръжка, като косенето на тревните площи в гробищния парк, е осъществено на 29.05.26 г.

Следва да се отбележи, че поддържането на гробищните паркове се извършва чрез периодични дейности по косене и почистване, съобразени със сезонните и климатичните особености, както и с оперативната организация на работа.

Съгласно Наредба №2/21.04.11 г. за здравните изисквания към гробищните паркове, задължението на стопанисващия орган е да осигурява санитарно-хигиенно състояние на територията, без да се въвежда изискване за непрекъснато едновременно поддържане на всички участъци. В този смисъл, установеното състояние представлява временно отклонение от обичайния вид на територията, което е било своевременно отстранено чрез предприетите действия по поддръжка, казват от Община Асеновград.

С оглед изложеното, общината счита, че дейностите по поддържане са извършени в съответствие с приложимата нормативна уредба и със задълженията по стопанисване на обекта.