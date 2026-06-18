Единственият по рода си обичай "Калиница“ и тази година ще събере в Асеновград стотици малки момиченца, облечени като булки. На Еньовден, "Слънчовите невести“ ще станат рано по изгрев, за да наберат пресни росни билки, а след това, ще се включат в шествието, което ще обагри града в бяло.

Празникът започва още от деня, преди Еньовден – на 23-ти юни (вторник) от 11:00 ч. до 19:00 ч. в Етнографската къща на Асеновград участничките ще бъдат записвани, след което те собственоръчно ще поставят своите "нишани“ (гривни, диадеми, гердани, брошки или други любими вещи) в "мълчана вода“. Менчето ще престои цяла нощ под открито небе, за да поеме от магията на празника – на зазоряване.

На самия Еньовден – 24-ти юни (сряда) - от 07:45 ч. отново в Етнографската къща ще бъдат върнати нишаните на малките моми, като всяко момиче ще получило наричане за добър късмет. В 09:00 ч. в храм "Св. Николай Чудотворец“ ще започне Празничната света литургия.

Празникът ще продължи по улиците на Асеновград с Литийно шествие на малките калиници. От 10:00 ч. в Градския парк ще бъдат връчени грамоти и подаръци на "Слънчовите невести“. Провеждането на обичая ще завърши, традиционно, с празнична детска програма.