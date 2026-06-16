Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев присъства на ритуала по предаване и приемане на командването на IV Артилерийски полк. Временно изпълняващият длъжността подполк. Георги Янчев предаде знамето на полка на новоназначения полк. Коста Делев. Д-р Грудев отправи своите поздравления по този повод с думите:

"Уважаеми полк. Делев, уважаеми офицери, сержанти и войници, горд съм, че вие сте част от нашата община. Всички командири досега, които са ръководили поделението на Асеновград, са били достойни и всеотдайни към службата си. Уважаеми полк. Делев, сигурен съм, че Вие ще бъдете достоен техен наследник и ще се справите отлично и професионално с ръководството на Военно формирование 24490. Добре дошли! Искам да ви пожелая здраве, спокойствие, търпение и заедно да служим - в мирно време. Мирът е ценен за всички нас – и за военнослужещи, и за цивилни граждани.“

Полк. Коста Делев е роден в Стара Загора, има богат опит във военното дело, натрупан дългогодишен стаж и придобити професионални квалификации в България и САЩ. По време на ритуала, кметът д-р Грудев беше придружен от зам.-кмета инж. Петър Петров.

ГАЛЕРИЯ: Полк. Коста Делев пое командването на IV Артилерийски полк - Асеновград ‹ Виж всички 9 снимки ›

Сред специалните гости беше и ген.-майор Деян Дешков - командир на Сухопътните войски от състава на Българската армия. Той също пожела успех на полк. Делев по новия му път. Ритуалът по предаването и приемането на командването протече изключително тържествено. Проведе се строеви преглед, в който всеки един от военнослужещите на ръководна функция се запозна с новия командир. Съгласно протокола, церемонията приключи с тържествен марш.