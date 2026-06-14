Кметът на село Скутаре, Катя Тодорова, излезе с официален призив към жителите на населеното място за повишено внимание заради нова схема за телефонни измами. По думите ѝ, престъпниците използват фалшива самоличност и хакерски методи, за да изнудват хората за пари.

През последните часове са регистрирани обаждания от официалния телефонен номер на местния лекар д-р Божикова. От другата страна на линията обаче не е медицинското лице, а непознат мъж.

Мъжът твърди, че гражданите дължат пари за извършени прегледи на децата им. Измамникът настоява сумите да бъдат преведени веднага по банков път.

Според кмета на селото най-вероятно става въпрос за хакерска намеса (т.нар. spoofing - маскиране на реалния телефонен номер), което лесно може да заблуди нищо неподозиращите родители.

Искам да Ви уведомя за случка от днес, която би могла да предотврати измама! Явно е хакерска намеса, затова Ви молим да бъдете внимателни! апелира в социалните мрежи Катя Тодорова.

Какво да направите, ако получите такова обаждане?

В никакъв случай не извършвайте банкови плащания "на сляпо“. Прекъснете разговора и се свържете лично с лекаря или с негови колеги чрез друг канал, за да потвърдите информацията. Ако станете обект на такъв опит за измама, незабавно съобщете на кметството или в най-близкото районно управление на МВР.

Администрацията на село Скутаре призовава гражданите да разпространят информацията, за да предпазят своите близки, съседи и по-възрастни роднини.