Зрителите на Нова телевизия останаха изненадани тази сутрин, след като не видяха журналиста и водещ на "Събуди се“ Марина Цекова на обичайното ѝ място в предаването. Вместо нея ефирът беше поверен на журналиста Натали Пашева.

Промяната бързо предизвика реакции в социалните мрежи, където много зрители започнаха да се питат на какво се дължи отсъствието на Цекова, видя Plovdiv24.bg във фейсбук.

Към момента Нова телевизия не е съобщила официална причина за отсъствието на водещата. Сред коментарите в социалните мрежи се появиха предположения, че журналистката може да е в отпуск след края на натоварения телевизионен сезон. Тази информация обаче не е потвърдена официално.

Коя е Натали Пашева

Натали Пашева е добре познато име в журналистическите среди. Тя има дългогодишен професионален опит и е работила като кореспондент на bTV от Германия.

Пашева е завършила журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски“, а по-късно и магистратура по медийна култура в Германия.

Марина Цекова

Кариерата ѝ започва като стажант в предаването "Нека говорят“, а през 2014 г. става част от нюзрума на bTV. Две години по-късно заминава за Германия, където специализира в редакцията на медийна компания, работеща за онлайн платформата на германската телевизия N-TV.

Въпросите около отсъствието остават

Появата на Натали Пашева като водещ на "Събуди се“ беше приета положително от част от зрителите, които оцениха представянето ѝ в ефир.

Дали отсъствието на Марина Цекова е временно или предстоят други промени в екипа на предаването, към момента остава неясно. Официална информация по темата все още няма.