Наум Христов Шопов е български актьор. Става известен с участието си в сериала "Откраднат живот“. Роден е на 12 юни 1993 г. в София. Произхожда от фамилия на актьори. Прадядо му по бащина линия е основател на Старозагорския театър, а прабаба му е актрисата Мара Шопова.

Дядо му и баба му също са известните Наум Шопов и Невена Симеонова. Родителите му също се посвещават на актьорската професия. Баща му Христо Шопов става много известен с ролята си на Пилат Понтийски в "Страстите Христови“, а майка му Мариана Станишева е актриса и кастинг директор.

Леля му Лиза Шопова е актриса и театрален режисьор, а братовчед му Асен Мутафчиев също е актьор. През 2018 г. Наум Шопов се дипломира като лекар в Медицинския факултет на Софийския университет.

Първата му поява на сцената в спектакъла "Кукувицата“ в Народния театър, когато е едва на седемгодишна възраст. Учи в столичното 134 СУ "Димчо Дебелянов“. Като ученик участва с епизодична роля във филма "Тъмни води“ (Dark waters) от 2003 година, в който изпълнява ролята на младия Лоренцо Ламас. Участва в българския филм "Коледата е възможна“, където си партнира с родителите си.

Най-значимата му роля е в лекарския сериал "Откраднат живот“, където играе д-р Борис Тасев (сезони 3 – 11), коремен хирург в болница "Св. Кирил“, директор и собственик на болница "Св. Анастасия“. От 2022 г. е водещ на риалити предаването "Ергенът“ по bTV.

Честит 33-ти рожден ден!