Бившата водеща на прогнозата за времето по БНТ Нора Шопова стана майка за втори път, след като на 5 юни роди дъщеря си Магдалена. Щастливата новина сподели самата тя чрез емоционално послание в социалните мрежи, с което изрази радостта от разширяването на семейството си.

Новината за появата на новороденото момиченце предизвика вълна от поздравления към Нора Шопова и нейния съпруг Траян, научи Plovdiv24.bg. С раждането на малката Магдалена първородният син на двойката, Вихрен, официално влезе в новата си роля на батко, а семейството вече се радва на четиричленен състав.

Емоционалното послание на майката

В личния си профил Шопова написа, че Магдалена е попълнила тяхната "ве великолепна четворка“ на 5 юни. Тя допълни, че малкият семеен свят, който са създали със съпруга ѝ Траян, вече е съвършено завършен и изпълнен с дълбока благодарност. По този начин тя избра да съобщи щастливото събитие директно на своите последователи – с признателност към живота и най-близките си хора.

Тайните около бременността и промяната в живота

По време на бременността си Нора Шопова беше потвърдила публично, че очаква второ дете, но предпочете да запази в тайна всички подробности и детайли около бъдещото бебе до неговата поява. Едва сега тя разкри както пола, така и красивото име на новородената си дъщеря.

Преди време телевизионната водеща неведнъж е споделяла в публичното пространство колко силно се е променил животът ѝ след появата на първото ѝ дете. След раждането на сина си Вихрен тя призна, че никога не се е чувствала по-пълноценна и щастлива – емоции, които днес са още по-силни, след като семейството ѝ вече е съвършено попълнено.