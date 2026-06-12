Клиниката за гладолечение на д-р Людмила Емилова отпразнува 33 години от своето създаване с емоционална равносметка за извървения път от малкия консултативен кабинет във Варна до изграждането на истинска здравна империя. Всичко започва на 5 май 1993 г., когато диетоложката стартира практика, изцяло базирана на популярния метод за разтоварване на организма, създаден от Лидия Ковачева.

Историята на най-известната клиника у нас е тясно свързана с наследството на Лидия Ковачева, като сред обществото от години се повтаря фразата, че без нея нямаше да я има и д-р Емилова. Макар днес името на Емилова да се е превърнало в марка, асоциирана с луксозни програми, самата тя никога не е крила произхода на своите идеи. Официалните данни показват, че за три десетилетия през лечебните режими са преминали над 53 300 пациенти.

Корените на метода и соца

Лидия Ковачева придобива сериозна популярност по времето на социализма със своите режими за прочистване на организма, включващи чай, плодове и разтоварващи дни. В епоха, в която традиционното лечение масово залага на антибиотици, инжекции и свинска мас, нейните виждания за оставяне на организма на спокойствие се приемат от някои като странни, докато други я боготворят. Именно тези идеи се оказват основата, върху която д-р Емилова стъпва, за да развие метода и да го превърне в истински хит сред заможните кръгове.

Трансформацията в петзвезден лукс

Днес терапевтичната дейност е ситуирана в курорта "Св. св. Константин и Елена“, като концепцията е издигната на напълно различно ниво. Престоят вече съчетава традиционния чай и ябълки с морски изглед, СПА зона, апаратни терапии, фитнес, ехографски изследвания и йога. Ценовите равнища в комплекса обаче са непосилни за средния български пенсионер.

Ценоразпис на лечебния глад

Справка с официалните тарифи показва, че един ден престой в клиниката може лесно да премине границата от 250 евро. Самото настаняване в петзвездния хотел "Палас“ възлиза на около 180 евро дневно. Към тази сума се добавят разходите за лекарски прегледи, изследвания, алкална вода, билкови чайове и специализирани процедури. Пациентите, които не желаят да ограничават режима си единствено до плодове и течности, заплащат допълнително за осигуряването на природосъобразно хранене. По този начин крайната сметка за гладуване под медицински надзор в луксозна обстановка може да достигне до 350 евро на ден.

Известните пациенти на клиниката

Високите цени не спират потока от желаещи, като през годините мястото е посещавано от множество популярни личности от шоубизнеса и обществения живот. Сред клиентите на диетоложката личат имената на изпълнителите Глория, Силвия Кацарова, Тони Димитрова, Рени и Мая Нешкова, актрисата Марта Вачкова, както и спортният деятел Весела Лечева и музикантът Стефан Диомов. В миналото пациент на клиниката е бил и големият български актьор Стефан Данаилов, който по време на своя престой успява да свали 25 килограма.