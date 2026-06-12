Добромир Гущеров е български икономист, юрист и политик. Роден е на 12 юни 1962 година. Завършил е политикономия във ВИИ "Карл Маркс". Заедно с Васил Божков през 1994 г. създава "Българска индустриална и търговска банка".

През 1995 г. регистрира застрахователно дружество "Орел" АД. Следва регистрирането на АД “Винпром" - Чирпан през 1997 г. и участие в още десетки други печеливши фирми.

Председател на Съвета на директорите на компанията "Орел-Г холдинг" АД (1990-2004). Председател на Съюза на частните предприемачи "Възраждане" (12 октомври 2002-17 март 2006), от 2 октомври 2007 г. е негов почетен председател. Депутат в 40-ото Народно събрание (2005-2009).